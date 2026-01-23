El dólar cerró la última jornada de la semana con una variación positiva de $4,61, en un contexto marcado por señales mixtas desde el frente externo y datos locales que movieron el tablero cambiario.

Al término de las operaciones más líquidas del mercado, el tipo de cambio se ubicó en $871,80 vendedor y $871,50 comprador.

Factores externos y locales en juego

El analista de Mercados de Capitaria, Diego Montalbetti, explicó que la jornada estuvo marcada por “un contexto donde los factores externos comienzan a jugar en direcciones opuestas”.

Por su parte, desde XTB Latam, la analista Aline Moraes apuntó a factores locales para explicar el movimiento: “El dólar se vio impulsado por la publicación del IPP de Chile, que sorprendió con un alza anual de 12,8%, muy por encima del 8% esperado para diciembre”, señaló.

El rol del cobre y el dólar global

Según Montalbetti, el cobre mostró una recuperación relevante, avanzando hacia la zona de US$5,94 la libra, lo que “entregó soporte estructural al peso chileno y ayudó a contener presiones alcistas más agresivas en el tipo de cambio”.

En paralelo, el Dollar Index corrigió hasta los 97.900 puntos, reflejando un dólar global más débil tras la publicación de los PMI de enero en Estados Unidos, lo que en condiciones normales favorece a monedas emergentes.

Perspectivas

Moraes agregó que “el escenario sigue dominado por un dólar globalmente debilitado, una recuperación de los activos de riesgo y un USDCLP que mantiene un sesgo bajista en el corto plazo, pese a los rebotes técnicos recientes, con el cobre actuando como un soporte relevante para el peso chileno”.

