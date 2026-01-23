La cotización del oro al contado continúa su vertiginosa escalada mientras el mundo se sumerge en la incertidumbre provocada por las erráticas políticas del presidente estadounidense, Donald Trump, lo que impulsa al activo refugio por excelencia cada vez más cerca de la histórica cota de los US$5.000 por onza.

A finales de diciembre de 2025, el metal precioso superaba por primera vez los US$4.500, y este viernes alcanzó un récord intradía de US$4.967, con una revalorización del 15% en lo que va de 2026, tras una subida acumulada de alrededor del 70% en 2025. Desde agosto de 2024, cuando superó los US$2.500, la onza de oro prácticamente ha duplicado su valor.

Por su parte, la plata estuvo a punto de tocar los US$100 por primera vez en su historia, alcanzando un máximo histórico de US$99,91 la onza troy, según datos de Bloomberg.

Factores detrás del rally

El catalizador de este repunte ha sido la renovada fricción entre Estados Unidos y Europa por Groenlandia, a lo que se suman los reiterados ataques de la Casa Blanca a la Reserva Federal, según los analistas de ING Research, Warren Patterson y Ewa Manthey. Esto ha intensificado la preocupación sobre la independencia del banco central, en un contexto en el que los inversores prefieren oro y plata frente a divisas y bonos gubernamentales, debido al aumento de la deuda estadounidense y la imprevisibilidad de las políticas.

La analista de XTB UK, Kathleen Brooks, señaló que distintos factores sugieren que “la era del rendimiento superior estadounidense ha terminado”, agregando que “las ambiciones de Trump no están ayudando a mejorar la confianza”.

La plata: refugio y demanda industrial

Además de su papel como activo refugio, la alta demanda de plata para electrónica y paneles solares, frente a una oferta insuficiente, ha impulsado su valor en los últimos meses.

Polonia refuerza sus reservas de oro

En este contexto, el Banco Nacional de Polonia anunció un incremento del 27% en sus reservas de oro, con la compra de 150 toneladas adicionales, lo que elevará su acumulado a 700 toneladas y lo situará entre los diez países con mayores reservas.

Según datos del World Gold Council, Polonia ocupaba el undécimo lugar mundial a finales del tercer trimestre de 2025, con 515,34 toneladas. En comparación, Estados Unidos lidera con 8.133,46 toneladas, seguido por Alemania (3.350,25 toneladas) e Italia (2.451,84 toneladas).

