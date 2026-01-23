Universidad de Chile por fin tendrá este fin de semana su debut 2026en un partido con público.

Los azules viajan hoy a Lima para enfrentar a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental de Lima, en un partido que se comoce como la tradicional Noche Crema, donde el cuadro peruano presenta a su plantel 2026 ante su público.

Para la U de Chile el ecnuentro sera el estreno oficial del ciclo de Francisco “Paqui” Meneghini y la primera prueba de cara a la presente temporada, de cara a su debut en el campeonato nacional que ocurrirá exactamente dentro de una semana frente a Audax Italiano

La probable formación con la que Universidad de Chile iniciará el encuentro será con Toselli, Hormazábal, Zaldivia y Calderón; Aránguiz, Romero, Altamirano y Salomoni. Vargas, Rivero y Assadi

En televisión el partido será transmitido por TV Perú y Canal D del IRTP del vecino país. En Chile, la única opción para verlo será a través del canal YouTube de Universitario, con un costo de suscripción de 4.200 pesos chilenos.

Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

/José Pablo Verdugo