Universidad de Chile por fin tendrá este fin de semana su debut 2026en un partido con público.
Los azules viajan hoy a Lima para enfrentar a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental de Lima, en un partido que se comoce como la tradicional Noche Crema, donde el cuadro peruano presenta a su plantel 2026 ante su público.
Para la U de Chile el ecnuentro sera el estreno oficial del ciclo de Francisco “Paqui” Meneghini y la primera prueba de cara a la presente temporada, de cara a su debut en el campeonato nacional que ocurrirá exactamente dentro de una semana frente a Audax Italiano
La probable formación con la que Universidad de Chile iniciará el encuentro será con Toselli, Hormazábal, Zaldivia y Calderón; Aránguiz, Romero, Altamirano y Salomoni. Vargas, Rivero y Assadi
En televisión el partido será transmitido por TV Perú y Canal D del IRTP del vecino país. En Chile, la única opción para verlo será a través del canal YouTube de Universitario, con un costo de suscripción de 4.200 pesos chilenos.
/José Pablo Verdugo