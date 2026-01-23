En la reunión de directorio de Blanco y Negro realizada este jueves se aprobó la venta del seleccionado nacional al Elche de España, en una operación que representa un ingreso relevante para las arcas del club.

De acuerdo a lo que pudo confirmar este medio, la institución alba traspasará el 70% del pase del jugador —formado en Santiago Wanderers— por un monto de 2,2 millones de dólares, y el futbolista viajará en los próximos días a España para incorporarse a su nuevo equipo. La fórmula del acuerdo permitirá a Colo Colo conservar un porcentaje de la carta, asegurando un eventual beneficio económico ante una futura transferencia.

La salida de Cepeda, considerada una baja sensible desde lo deportivo, ya activó la planificación del club en materia de refuerzos. En ese contexto, la dirigencia buscará incorporar un reemplazo en el frente ofensivo, donde comienzan a surgir con fuerza nombres como Diego Valdés o Víctor Dávila, ambos con experiencia internacional y perfil acorde a las exigencias del plantel.

Más allá del impacto inmediato en el equipo, la operación se interpreta también como una apuesta estratégica: capitalizar el buen momento del jugador, potenciar su proyección en el extranjero y, al mismo tiempo, mantener abierta la posibilidad de ingresos futuros gracias al porcentaje retenido del pase.

Luego de confirmarse su partida, el propio Lucas Cepeda utilizó sus redes sociales para despedirse del ‘Cacique’ con un mensaje cargado de emotividad. En su paso por Colo Colo, el delantero disputó 72 partidos oficiales, anotó 15 goles, entregó 8 asistencias y fue parte de dos títulos: el campeonato de Primera División y la Supercopa 2024, cerrando así una etapa que deja huella tanto en lo deportivo como en la planificación institucional del club.

/José Pablo Verdugo. Fotos: selección chilena. Videos: ESPN