A pesar de las altas temperaturas registradas en la Región Metropolitana, con una máxima de 32°C pronosticada para este viernes en la capital, el meteorólogo Gianfranco Marcone entregó novedades en su informe para La Mañana En Vivo.

Según explicó, este fin de semana podría concluir con precipitaciones y tormenta eléctrica en la zona central, incluido Santiago.

“El domingo, ojo que hay una posibilidad de que se desarrollen algunas precipitaciones acá en la Región Metropolitana, en la Región de Valparaíso y en la Región de O’Higgins”, afirmó Marcone.

El especialista detalló que la probabilidad está asociada a la formación de un núcleo frío en el océano, descartando que se trate del invierno altiplánico. “Es prácticamente imposible que ese fenómeno llegue tan al sur. A lo más ha llegado a Atacama o al norte de Coquimbo en años muy excepcionales. Así que no es invierno altiplánico, pero sí podría ser una inestabilidad en altura, o núcleo frío, la que podría llegar el domingo”, explicó.

Pronóstico para el domingo

Marcone adelantó que la jornada comenzaría despejada, se nublaría durante el día y en la tarde-noche podrían registrarse chubascos, incluso acompañados de tormenta eléctrica, entre el sur de Coquimbo y el norte de O’Higgins.

“Puede que en una comuna caiga un chubasco muy grande y en la del lado no caiga nada. Algo breve, que podría dejar un par de milímetros”, señaló.

Condiciones para el lunes

El meteorólogo agregó que el lunes amanecerá rápidamente despejado, con una máxima cercana a los 26°C. “Va a ser el típico día tropical, abochornado, pero con esas probables precipitaciones en la tarde-noche del domingo”, concluyó.

