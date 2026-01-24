A través de su cuenta de X, el futuro ministro de Vivienda del eventual gobierno de José Antonio Kast, Iván Poduje, se comprometió a avanzar de manera paralela en la reconstrucción de Valparaíso y de las zonas del sur de Chile afectadas por los incendios forestales.

Según información entregada por las autoridades, la catástrofe que afecta a las regiones de Ñuble y Biobío ha dejado hasta ahora un saldo de 21 personas fallecidas. En ese contexto, y en medio de su despliegue territorial por las zonas afectadas, el próximo líder del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) realizó su promesa.

“Vamos a hacer esta reconstrucción en paralelo a la de Viña del Mar”, aseguró Poduje.

“Y los vecinos de Viña del Mar no tengan susto, no se preocupen. Vamos a hacer las dos cosas en paralelo y tampoco tengan susto los comités de vivienda, que me han llamado muchos de ellos. Esto no va a postergar más aún sus viviendas”, agregó.

El futuro ministro explicó que la decisión responde a una definición del presidente electo. “La conclusión del presidente es que tenemos que hacer dos reconstrucciones en paralelo y además cumplir las metas de vivienda que están en el programa”, señaló.

En ese sentido, recordó que el plan contempla la construcción de 400 mil viviendas, con el objetivo de reducir el déficit habitacional y atender a las familias que actualmente se encuentran en listas de espera, ya sea a través de comités de vivienda o de manera individual.

Finalmente, Poduje sostuvo que para cumplir con la meta de la reconstrucción, él y su equipo deberán llegar el próximo 11 de marzo con un plan concreto que permita enfrentar simultáneamente ambas emergencias.

El Presidente Kast nos pidió estar con las familias damnificadas para escucharlas, dimensionar el daño y explicarles cómo los resolveremos a partir del 11 de marzo. pic.twitter.com/H13G7w1PVE — Ivan Poduje (@ipoduje) January 22, 2026

