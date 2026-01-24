La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró en las primeras horas del viernes el estado de emergencia ante la inminente llegada de una tormenta de nieve y una ola de frío extremo que afectará gran parte del estado, incluyendo áreas densamente pobladas y zonas rurales, según informó CBS News el 23 de enero de 2026.

La medida, que entró en vigor de inmediato, busca anticipar riesgos para la población y garantizar la disponibilidad de recursos estatales frente al fenómeno climático.

Zonas en alerta y previsiones

Western New York, el norte del estado y el área metropolitana de Nueva York se encuentran bajo advertencias de tormenta invernal y avisos de clima severo.

se encuentran bajo advertencias de tormenta invernal y avisos de clima severo. Acumulación de nieve: entre 5 y 15 cm en el oeste, hasta 30 cm en el norte y hasta 45 cm adicionales en áreas como Watertown y la meseta de Tug Hill.

entre 5 y 15 cm en el oeste, hasta 30 cm en el norte y hasta 45 cm adicionales en áreas como Watertown y la meseta de Tug Hill. Temperaturas extremas: el pronóstico indica que con el efecto del viento podrían descender hasta -40°C (-40°F) en la región norte durante la noche del viernes.

el pronóstico indica que con el efecto del viento podrían descender hasta en la región norte durante la noche del viernes. Próximos días: el domingo y lunes un nuevo sistema podría provocar fuertes nevadas en el sur del estado, incluyendo la ciudad de Nueva York.

Medidas del gobierno estatal

Activación del Centro de Vigilancia Estatal (State Watch Center) , operativo las 24 horas.

, operativo las 24 horas. Movilización de equipos de emergencia: depósitos listos con vehículos, suministros y personal especializado.

depósitos listos con vehículos, suministros y personal especializado. Departamento de Transporte: 3.692 supervisores y operarios, 1.614 camiones quitanieves grandes, 149 medianos, 53 de remolque, 337 cargadores y 35 sopladoras de nieve.

3.692 supervisores y operarios, 1.614 camiones quitanieves grandes, 149 medianos, 53 de remolque, 337 cargadores y 35 sopladoras de nieve. Thruway Authority: 685 operadores, 345 camiones quitanieves, 65 cargadores y más de 114.000 toneladas de sal para carreteras.

Impacto en la población y recomendaciones

Residentes deben limitar desplazamientos y salir solo en casos imprescindibles.

Hochul advirtió: “El frío extremo representa un riesgo considerable; es fundamental que los neoyorquinos se preparen para garantizar su seguridad”.

Departamento de Salud: recomienda protegerse de la hipotermia y congelación, revisar calefacción y evitar el uso incorrecto de generadores.

recomienda protegerse de la hipotermia y congelación, revisar calefacción y evitar el uso incorrecto de generadores. Servicios Públicos: 5.500 trabajadores disponibles para reparar daños y cortes de energía.

5.500 trabajadores disponibles para reparar daños y cortes de energía. Código Azul estatal: obliga a garantizar refugio para personas en situación de calle cuando la temperatura desciende bajo 0°C.

Recursos de información

Alertas meteorológicas: inscripción enviando el código de condado al 333111 .

inscripción enviando el código de condado al . Tráfico y carreteras: portal 511ny.org y redes sociales oficiales.

portal y redes sociales oficiales. Cortes de energía: líneas directas de las compañías eléctricas reguladas.

Ambiente y actividades recreativas

Departamento de Conservación Ambiental: recomienda evitar arrojar nieve en ríos y arroyos para prevenir represamientos.

recomienda evitar arrojar nieve en ríos y arroyos para prevenir represamientos. Parques estatales: personal en alerta; información disponible en parks.ny.gov y la aplicación NY State Parks Explorer.

Impacto esperado

Las autoridades prevén interrupciones en transporte, demoras en servicios y posibles cortes de energía. El monitoreo de la tormenta es permanente y se evalúa reforzar la asistencia si el sistema se intensifica en el sur del estado.

La población deberá mantenerse atenta a los canales oficiales y adoptar las precauciones recomendadas durante la vigencia de la emergencia.

