La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró en las primeras horas del viernes el estado de emergencia ante la inminente llegada de una tormenta de nieve y una ola de frío extremo que afectará gran parte del estado, incluyendo áreas densamente pobladas y zonas rurales, según informó CBS News el 23 de enero de 2026.
La medida, que entró en vigor de inmediato, busca anticipar riesgos para la población y garantizar la disponibilidad de recursos estatales frente al fenómeno climático.
Zonas en alerta y previsiones
- Western New York, el norte del estado y el área metropolitana de Nueva York se encuentran bajo advertencias de tormenta invernal y avisos de clima severo.
- Acumulación de nieve: entre 5 y 15 cm en el oeste, hasta 30 cm en el norte y hasta 45 cm adicionales en áreas como Watertown y la meseta de Tug Hill.
- Temperaturas extremas: el pronóstico indica que con el efecto del viento podrían descender hasta -40°C (-40°F) en la región norte durante la noche del viernes.
- Próximos días: el domingo y lunes un nuevo sistema podría provocar fuertes nevadas en el sur del estado, incluyendo la ciudad de Nueva York.
Medidas del gobierno estatal
- Activación del Centro de Vigilancia Estatal (State Watch Center), operativo las 24 horas.
- Movilización de equipos de emergencia: depósitos listos con vehículos, suministros y personal especializado.
- Departamento de Transporte: 3.692 supervisores y operarios, 1.614 camiones quitanieves grandes, 149 medianos, 53 de remolque, 337 cargadores y 35 sopladoras de nieve.
- Thruway Authority: 685 operadores, 345 camiones quitanieves, 65 cargadores y más de 114.000 toneladas de sal para carreteras.
Impacto en la población y recomendaciones
- Residentes deben limitar desplazamientos y salir solo en casos imprescindibles.
- Hochul advirtió: “El frío extremo representa un riesgo considerable; es fundamental que los neoyorquinos se preparen para garantizar su seguridad”.
- Departamento de Salud: recomienda protegerse de la hipotermia y congelación, revisar calefacción y evitar el uso incorrecto de generadores.
- Servicios Públicos: 5.500 trabajadores disponibles para reparar daños y cortes de energía.
- Código Azul estatal: obliga a garantizar refugio para personas en situación de calle cuando la temperatura desciende bajo 0°C.
Recursos de información
- Alertas meteorológicas: inscripción enviando el código de condado al 333111.
- Tráfico y carreteras: portal 511ny.org y redes sociales oficiales.
- Cortes de energía: líneas directas de las compañías eléctricas reguladas.
Ambiente y actividades recreativas
- Departamento de Conservación Ambiental: recomienda evitar arrojar nieve en ríos y arroyos para prevenir represamientos.
- Parques estatales: personal en alerta; información disponible en parks.ny.gov y la aplicación NY State Parks Explorer.
Impacto esperado
Las autoridades prevén interrupciones en transporte, demoras en servicios y posibles cortes de energía. El monitoreo de la tormenta es permanente y se evalúa reforzar la asistencia si el sistema se intensifica en el sur del estado.
La población deberá mantenerse atenta a los canales oficiales y adoptar las precauciones recomendadas durante la vigencia de la emergencia.
