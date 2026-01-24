Este sábado, José Antonio Kast iniciará la que será su gira internacional más extensa desde que fue electo presidente. El recorrido comenzará en República Dominicana, primera escala de un viaje que también contempla visitas a El Salvador y Panamá.

El periplo por Centroamérica es considerado clave en el entorno del mandatario electo, no solo por tratarse de su debut internacional frente a otros líderes del continente, sino también por el énfasis que tendrá en seguridad e inmigración, dos de los principales desafíos que marcarán el inicio de su administración.

En ese marco, Kast participará del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, que se desarrollará en Panamá entre martes y jueves, y que contará con la presencia de mandatarios como Lula da Silva (Brasil) y Rodrigo Paz (Bolivia).

Durante toda la gira, Kast estará acompañado por la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, quien participará en varias de las actividades centrales del viaje.

La agenda comenzará en República Dominicana, donde Kast sostendrá un encuentro bilateral con el presidente Luis Abinader. Posteriormente, visitará la frontera con Haití para conocer en terreno la barrera de control migratorio implementada por ese país.

El lunes, en tanto, el presidente electo arribará a El Salvador, donde visitará el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la denominada “megacárcel” impulsada por el gobierno de Nayib Bukele. Kast ya había recorrido el recinto en abril de 2024, cuando —acompañado por el general (r) y hoy diputado electo Enrique Bassaletti— sostuvo reuniones con autoridades e instituciones de seguridad salvadoreñas.

En esta oportunidad, se espera además que Kast concrete su primer encuentro oficial con el presidente Bukele.

La última etapa del viaje será en Panamá, donde la agenda estará centrada en el foro económico. En ese país, Kast estará acompañado por su futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y por la futura ministra de Energía, la senadora Ximena Rincón. No se descarta, además, la participación de otros integrantes del gabinete entrante, como el canciller Francisco Pérez Mackenna y el futuro titular de Economía y Minería, Daniel Mas.

Quiroz, de hecho, será uno de los expositores del encuentro internacional, con una presentación programada para el miércoles a las 11:00 horas.

En el marco del foro, Kast también podría sostener reuniones bilaterales con otros jefes de Estado. Una de las citas ya confirmadas es el encuentro con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.