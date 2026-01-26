El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en el marco de su gira por Centroamérica, visitó la frontera entre República Dominicana y Haití, destacando el sistema de control migratorio y de seguridad implementado por el gobierno dominicano. Kast, acompañado por futuros miembros de su gabinete, expresó su interés en replicar aspectos de este modelo en Chile bajo su «Plan Escudo Fronterizo», que incluye el cierre definitivo de fronteras y un llamado a que las personas en situación irregular salgan del país.

La frontera dominico-haitiana, de 392 km, ha sido reforzada con una «verja inteligente» que combina barreras físicas, tecnología de vigilancia y patrullaje policial. Esta medida, impulsada por el presidente Luis Abinader, busca controlar la migración irregular y el crimen organizado ante la crisis en Haití, aunque ha generado críticas por organizaciones de derechos humanos.

Kast señaló que, además de las barreras, es necesaria la colaboración internacional para abordar la crisis humanitaria en Haití. República Dominicana ha deportado a más de 276,000 haitianos en 2024 y unos 86,406 en el primer trimestre de 2025. Cerca de 500,000 inmigrantes haitianos residen en República Dominicana, país que tiene 10.5 millones de habitantes.

La visita refleja la intención del próximo gobierno chileno de adoptar políticas migratorias y fronterizas más restrictivas, tomando como referencia experiencias internacionales.