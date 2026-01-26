Cifras oficiales preliminares:

49.900 hectáreas consumidas por el fuego desde enero de 2025

878 viviendas completamente destruidas , miles más con daños parciales

Más de 20.000 damnificados en refugios temporales

21 personas fallecidas (cifra que podría aumentar según avancen los rescates)

Esta localidad costera de la Región del Biobío presenta un panorama desolador:

Comunidades aisladas por cortes en caminos principales

Redes de agua potable y electricidad colapsadas en gran parte del sector

Durante la sesión del Senado, la contralora Dorothy Pérez reveló que:

Reajuste salarial del sector público (aprobado esta semana)

Estos recursos también financian compromisos ya adquiridos, incluyendo:

Los fondos de contingencia para emergencias (aproximadamente US$ 500 millones) no están exclusivamente reservados para catástrofes

Consejo Fiscal Autónomo (CFA):

Señala que Chile ya enfrenta presiones fiscales por pensiones, salud y seguridad

Recomienda reorientar recursos existentes en lugar de crear nuevo gasto

Presidenta Paula Benavides advirtió que el déficit estructural podría superar el 2,2% del PIB proyectado

Gobierno saliente y entrante:

Ministro de Hacienda actual ha señalado que la emergencia tiene prioridad absoluta

Equipo de transición de José Antonio Kast ha ofrecido colaboración, pero sin comprometer recursos adicionales