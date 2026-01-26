Gary Medel, a sus 38 años, nunca ha podido ganar un título a nivel de clubes. El Pitbull, que tuvo pasos por grandes equipos de Sudamérica y Europa, jamás pudo bajar una estrella para su palmarés y dar una vuelta olímpica.

El actual jugador de Universidad Católicaquedó en la historia de Chile por las Copas Américas ganadas el 2015 y 2016.

Pero, como jugador de club, puras decepciones.¿ La última? ayer domingo en la final de la Supercopa perdida por penales con Coquimbo Unido.

Y los hinchas de equipos contrarios, obviamente nop iban a perder la oportunidad de hacerlo eco de sus burlas en redes sociales.

He aquí algunos ejemplos:

