Gary Medel, a sus 38 años, nunca ha podido ganar un título a nivel de clubes. El Pitbull, que tuvo pasos por grandes equipos de Sudamérica y Europa, jamás pudo bajar una estrella para su palmarés y dar una vuelta olímpica.

El actual jugador de Universidad Católicaquedó en la historia de Chile por las Copas Américas ganadas el 2015 y 2016.

Pero, como jugador de club, puras decepciones.¿ La última? ayer domingo en la final de la Supercopa perdida por penales con Coquimbo Unido.

Y los hinchas de equipos contrarios, obviamente nop iban a perder la oportunidad de hacerlo eco de sus burlas en redes sociales.

He aquí algunos ejemplos:

HISTÓRICO PITBULL 😱 Gary Medel hace historia manteniendo intacto su increíble récord de 0 títulos a nivel clubes. 🔥 Constancia. 🔝 pic.twitter.com/ksETq4UoTt — 🪽 (@peruandi) January 26, 2026

Gary medel si gorrearse a la señora sumara como título pic.twitter.com/PyOJFz8mWO — TANAX ORTIZ ⚫️⚪️⚫️ (@V1NCENZOO__) January 26, 2026

Las copas de Gary Medel por clubes: pic.twitter.com/Pf8k3QrrCj — Felipillo (@felipillouch) January 26, 2026

discoteca medel sigue con 0 titulos a nivel de clubespic.twitter.com/1bjww8f32m — don marcianini🇰🇪 (@IamTheJeremias_) January 26, 2026

Acá buscando los títulos internacionales a nivel de clubes de Gary Medel JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/8MnDAqiGrD — MENEGHINI VA A CHOCAR EL FERRARI 🚘💥☠️ (@termoazul11) January 26, 2026

/gap