Pueden darse miles de excusas.

Que el equipo no había podido hacer fútbol por la suspensión del encuentro con Racing por los incendios forestales en la zona sur del país.

Que los jugadores recién le están tomando la mano al nuevo entrenador

Que todos los debutantes no se conocían con sus compañeros

Que, que, que, que…

Pero, se diga lo que se diga y se argumento lo que se argumente nada podrá atenuar este bochorno sufrido por Universidad de Chile en Lima.

Porque en el debut de Paqui Meneghii el equipo azul no sólo fue goleado, sino que lo peor es que no mostró absolutamente nada y los peruanos los superaron en todo: en el primer tiempo antes de que se produjera la cuenta y muy especialmente desde el 1-0 en adelante, registrado al final del primer tiempo.

Sobre el final del primer tiempo, llego el gol de Universitario.

Digamos que, en ese primer tiempo, la defensa de Universidad de Chile había resistido más o menos bien y Lucas Romero (el debutante paraguayo), jugando en la contención junto a Charles Aránguiz, se las había arreglado bastante bien como primer escollo para los atacantes peruanos.

De los otros dos debutantes, poco y nada que decir, ya que Eduardo Vargas y Octavio Rivero no recibieron una sola pelota con ventaja y este último incluso, en el segundo tiempo pidió cambio, esperando que su lesión no haya sido grave.

Eduardo Vargas, en su afán por ir a encontrarse con la pelota bajó mucho hasta su propia área y por lo mismo vio desde muy cerca como Alex Valera a los 55´ponía el 2-0

A esa altura, ya estaba en el arco de Universidad de Chile, Ignacio Sáez, que había reemplazado a Cristopher Toselli

El joven arquero no tuvo nada que hacer en el segundo gol, pero si le cabe alguna cuota de responsabilidad en el tercero, anotado en el 66´por José Ribera, ya que se vio sorprendido por un momento de distracción que hizo un atacante peruano

Poco después del tercer gol, ingresó por Lucas Assadi el debutante que faltaba, Juan Martín Lucero y corrió la misma suerte que Vargas y Rivero, ya no siquiera tocó la pelota.

Concluyó así el paso de Universidad de Chile por Lima en un debut para el olvido de Francisco Meneghini en reemplazo de Gustavo Álvarez.

Le queda menos de una semana para enmendar rumbos, ya que el debut de los azules está previsto para el próximo viernes 29 de febrero en el estadio Nacional ante Audax Italiano

