Esta cuarta semana del me de enero se conoció el estudios de opinión hechos por Cadem Plaza Pública y por Black and White

Este es el detalle de las mismas

CADEM:

La encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo 25 de enero se centró, entre otros temas, en la evaluación del futuro gabinete ministerial presentado esta semana por Presidente Electo, José Antonio Kast (REP), quien asumirá el Gobierno el próximo 11 de marzo.

En cuanto al «agrado» que genera el próximo equipo de gobierno, Cadem preguntó: «En general, ¿A usted le gustó o no le gustó el equipo de ministros y ministras nombrado por José Antonio Kast?«.

Ante esto, un 42% de los encuestados se inclinó por la opción «le gustó«, empatando en la misma cifra (42%) con la alternativa «no le gustó«. A estos se suma un 16% de personas que no supo qué responder o derechamente no contestó la pregunta.

Sobre el conocimiento de los ministros de Kast, las tres figuras con mayor reconocimiento público son: la futura ministra de Energía, Ximena Rincón (82%); la carta en Deportes, Natalia Duco (77%); y el futuro titular del Minvu, Iván Poduje (53%).

En el caso contrario, los futuros secretarios de Estado menos conocidos son: la futura ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo (16%); quien ocupará la cartera de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf (20%); y el futuro biministro de Economía y Minería, Daniel Mas (21%).

En cuanto a la imagen de los miembros del futuro gabinete, quienes tienen mayor imagen «muy positiva o positiva» son: la futura ministra de Ciencias, Ximena Linconao (75%), la nuevamente titular de Bienes Nacionales, Catalina Parot (72%); y quien llegará a Seguridad Pública, María Trinidad Steiner (72%).

En contraste, quienes acumulan una mayor imagen «negativa o muy negativa» son: la nueva ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín (50%), la futura titular de Energía, Ximena Rincón (47%) y el próximo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz (44%).

BLACK AND WHITE

Un nuevo sondeo de la encuesta Black & White abordó la opinión de la ciudadanía en torno a la conformación del gabinete del Presidente electo, José Antonio Kast, quien anunció a su equipo de 24 ministros el pasado martes 20 de enero.

Según consignó Emol, Paola Assael, de Black & White, expresó que “existe confianza en la conformación del gabinete por parte del Presidente electo, pero se asoma como un riesgo el nombramiento de Judith Marín como ministra de la Mujer”.

En este sentido, el estudio indicó que un 46% (mayoría relativa) evalúa bien los nombramientos para el futuro Gobierno, opinión que aumenta entre hombres, integrantes del segmento ABC1, y a medida que aumenta la edad.

A su vez, a un 57% le parece positivo tanto la llegada de Trinidad Steinert al Ministerio de Seguridad, como su renuncia al Ministerio Público para asumir el cargo.

Asimismo, la proporción de quienes opinan de esta manera también aumenta entre hombres, el sector ABC1 y a medida que aumenta la edad.

Por su parte, a un 51% le parece mal el nombramiento de Judith Marín como ministra de la Mujer, respuesta que aumenta entre mujeres, y a medida que disminuye la edad.

Además, la mayoría relativa (46%) manifiesta que sí le da confianza el gabinete designado para un Gobierno de emergencia, postura que aumenta entre hombres, el segmento ABC1 y a medida que aumenta la edad.

