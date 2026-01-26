 

 

Rosario Central sufrió desde la estadística una derrota que se la podría considerar histórica ante Belgrano de Córdoba en su debut en el Apertura 2026. Porque lo que se vivió el sábado, de llegar a los últimos cinco minutos ganando el partido e irse con las manos vacías solamente tenía un antecedente en el Gigante de Arroyito.

El equipo de Jorge Almirón lo ganaba 1 a 0, con gol de Ángel Di María, de penal, sobre el cierre del primer tiempo, pero Facundo Mallo, en contra, a los 86 minutos 14 segundos y Lautaro Gutiérrez a los 88’ 45’’, dieron vuelta el partido para Belgrano.

Vicente Pizarro debutó en el equipo canalla como titular y jugó los 90 minutos. Tras la derrota, los hinchas del cuadro rosarino tuvieron opinión muy dispares por su cometido su cometido. Algunos favorables y otros lapidariamente negativos.

“Malo. No es ni la uña del pie derecho de Malcorra. Tiene condiciones, pero está muy frío, le falta sangre. No me terminó de convencer”.

“Malísimo el chilote, mi suegra juega mejor y está en silla de ruedas”“infiltrado más que filtrado, era uno más de Belgrano”“de seis pelotas, siete mal”“¿se puede devolver?”“en eso está muy bien (pases filtrados), pero está mal en muchos otros aspectos, ojalá mejore”.

/José Pablo Verdugo.

