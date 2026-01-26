Rosario Central sufrió desde la estadística una derrota que se la podría considerar histórica ante Belgrano de Córdoba en su debut en el Apertura 2026. Porque lo que se vivió el sábado, de llegar a los últimos cinco minutos ganando el partido e irse con las manos vacías solamente tenía un antecedente en el Gigante de Arroyito.

El equipo de Jorge Almirón lo ganaba 1 a 0, con gol de Ángel Di María, de penal, sobre el cierre del primer tiempo, pero Facundo Mallo, en contra, a los 86 minutos 14 segundos y Lautaro Gutiérrez a los 88’ 45’’, dieron vuelta el partido para Belgrano.

Vicente Pizarro debutó en el equipo canalla como titular y jugó los 90 minutos. Tras la derrota, los hinchas del cuadro rosarino tuvieron opinión muy dispares por su cometido su cometido. Algunos favorables y otros lapidariamente negativos.

He aquí algunos ejemplos:

A FAVOR:

Vicente Pizarro para mi hizo un debut más que aceptable. Dió tres pases de gol. Y se nota que es un tipo que va a repartir el juego en mitad de cancha. Viene de otro fútbol, en dos o tres partidos agarra ritmo. No tengo dudas que es gran jugador. https://t.co/8K7ZHSDEp4 — Canallas X Siempre (@XCanallas1889) January 25, 2026

Debut con derrota (y dolorosa) para Vicente Pizarro. En menos de 2 minutos se lo dan vuelta a Central. 90 minutos para el chileno que tuvo buenos pasajes en el partido, sobre todo en el 1T filtrando pelotas como bien lo sabe hacer. Destacado por siempre ir hacia adelante pero… pic.twitter.com/TnK6CuPjER — Diego🥷 (@DiegoConstanzo) January 25, 2026

Vicente Pizarro en la derrota 2-1 de Rosario Central vs Belgrano:

⏰ 90' Minutos

👌🏻 62 Toques

✅ 81% Pases precisos

🔑 1 Pase clave

⚔️ 4/10 Duelos ganados

♻️ 4 Recuperaciones

📈 6.5 Nota pic.twitter.com/z1FCYzuIX4 — Chilenos por el Mundo 🌎🇨🇱⚽ (@Chilenosxmundo_) January 25, 2026

EN CONTRA:

Por el contrario, hubo algunos hinchas que fueron lapidarios con el volante chileno:

“Malo. No es ni la uña del pie derecho de Malcorra. Tiene condiciones, pero está muy frío, le falta sangre. No me terminó de convencer”.

“Malísimo el chilote, mi suegra juega mejor y está en silla de ruedas”; “infiltrado más que filtrado, era uno más de Belgrano”; “de seis pelotas, siete mal”; “¿se puede devolver?”; “en eso está muy bien (pases filtrados), pero está mal en muchos otros aspectos, ojalá mejore”.

/José Pablo Verdugo.