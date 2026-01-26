Luciano Cabral, el autor del gol que puso en ventaja transitoria a Independiente en el empate 1-1 frente a Estudiantes, rompió el silencio tras el debut en el Torneo Apertura. El volante chileno analizó lo que dejó el encuentro ante el conjunto platense y remarcó los puntos en los que el equipo de Quinteros todavía tiene margen para crecer.

Pese a haber convertido, Cabral no ocultó la frustración por haber dejado escapar la victoria en el inicio del campeonato. “La verdad un poco de sabor amargo porque no pudimos quedarnos con los tres puntos, hicimos un trabajo muy bueno, se nos escapó por cosas que creo que tenemos que mejorar”, expresó en diálogo con Acá el Rojo.

En ese sentido, agregó: “Lamentablemente ellos aprovecharon la situación más clara que tuvieron y lograron empatarnos y dejarnos con un sabor amargo por no obtener los tres puntos”.

En cuanto a su rendimiento personal y la alegría de volver a convertir, el mediocampista destacó que le genera satisfacción poder ayudar al grupo, aunque la prioridad siempre eran los tres puntos. “Contento porque estaba ayudando al grupo para poder quedarnos con los tres puntos, pero bueno, me quedo con esa alegría en lo individual por volver al gol”, comentó.

Para finalizar, el volante le dedicó unas palabras al hincha del Rey de Copas que colmó el estadio en el primer partido de este 2026. “Agradecerles porque siempre están, por el cariño que siempre nos brindan, el apoyo y nosotros trataremos de dejar todo en cualquier cancha, representando esta camiseta, esta institución como se merece”, cerró.

/José Pablo Verdugo