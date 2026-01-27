“He visto muchos ataques en redes sociales a mí”, fue parte de lo que escribió el exchico reality, Álvaro Ballero, antes de descargarse frente a las críticas que ha recibido en dichos medios por haber saludado a su exesposa Ludmila Ksenofontova por su cumpleaños, y luego por aparecer con quien sería su nueva pareja en una fotografía.

Efectivamente, tal como lo dijo Ballero, las redes sociales no le perdonaron lo que calificaron como su «descaro»

El Álvaro Ballero anunció su nuevo romance justo en el cumpleaños de la ex pic.twitter.com/tYiYm4Ksmx — flop (@madredegatitos) January 25, 2026

Hace menos de dos meses Álvaro Ballero lloraba por su mujer y ahora 🫠 tiene nueva pareja, así son las personas que no saben estar solas, mientras lloraba por su ex conquistaba a otra. Hay que ser muy caradura — Elijo creer 🌟 (@kimmirodriguezz) January 26, 2026

Me acabo de desayunar con que Álvaro Ballero ya tiene polola. Hace 2 doritos estaba llorando en Primer Plano y ahora presentando mina Francamente los hombres tienen la inteligencia emocional de un ácaro o yo quiero el contacto de ese psicólogo que actúa mas rápido q San Expedito — Danilu (@_Dani_luz_) January 26, 2026

“Mi ex rehizo su vida en pareja hace mucho”: Álvaro Ballero respondió a críticas de cibernautas por coquetas fotos con otra mujerhttps://t.co/EExFPhri7f — La Cuarta (@lacuarta) January 26, 2026

#PlanPerfectoCHV | Álvaro Ballero sorprendió con fotos de quien sería su nueva pareja y envió dardo a su exesposa 😱 Revisa los detalles ➡️https://t.co/Hx6sbFbuWY pic.twitter.com/VXb42bK2OZ — Chilevisión (@chilevision) January 26, 2026

