El presidente electo José Antonio Kast fue notificado, junto a su equipo, de la cancelación de su vuelo hacia Miami, desde donde debía continuar rumbo a El Salvador, debido a condiciones climáticas adversas.

La visita al país centroamericano correspondía a la segunda escala de su gira por Centroamérica, luego de permanecer todo el fin de semana en Santo Domingo, donde sostuvo reuniones con el presidente Luis Abinader, miembros de su gabinete y realizó una visita a la frontera con Haití.

En dichas actividades, Kast estuvo acompañado por integrantes de su futuro gabinete, entre ellos Trinidad Steinert, designada para la cartera de Seguridad, y Francisco Pérez Mackenna, futuro ministro de Relaciones Exteriores.

Agenda en El Salvador queda en suspenso

El arribo del mandatario electo a El Salvador estaba programado para el mediodía de este lunes. Sin embargo, la cancelación del vuelo lo dejó varado en República Dominicana, obligándolo a modificar completamente su itinerario.

En ese país, Kast tenía previstas diversas actividades, entre ellas una reunión con el presidente Nayib Bukele y una visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), conocida como la “megacárcel”. Dichos compromisos deberán ser reagendados, tentativamente para este viernes y sábado, una vez finalizada su visita a Panamá.

Participación en foro internacional en Panamá

El presidente electo arribará a Panamá este martes por la tarde, tras una escala en Colombia, para participar en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026. En la instancia, su futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, será uno de los expositores.

El encuentro marcará el debut internacional de Kast frente a varios líderes regionales. Entre los mandatarios confirmados se encuentran Lula da Silva (Brasil), Rodrigo Paz (Bolivia) y Daniel Noboa (Ecuador), con quien Kast ya sostuvo una reunión semanas atrás.

De hecho, este martes a las 21.00 horas de Chile, Kast tiene agendado un encuentro con Lula da Silva, a quien ha criticado públicamente en el pasado. Además, se reunirá con el presidente panameño José Raúl Mulino.

Se posterga anuncio de subsecretarios

Los cambios en la agenda internacional también impactaron la planificación política del presidente electo en Chile. Inicialmente, la Oficina del Presidente Electo (OPE) tenía previsto anunciar este viernes los nombres de los subsecretarios y delegados presidenciales.

No obstante, según fuentes de la OPE, y ante la posibilidad de que la gira se extienda hasta el sábado, se resolvió anunciar únicamente la nómina de delegados presidenciales, mientras que los subsecretarios serán informados el viernes siguiente.

Al respecto, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI), explicó que “ha existido contingencia en el viaje por problemas técnicos”, lo que obligó a reconfigurar el calendario del mandatario electo y evaluar sus actividades de regreso a Chile.

Delegados presidenciales confirmados

Hasta ahora, ya se han confirmado algunos nombres para las delegaciones regionales:

Germán Codina , Región Metropolitana

Manuel Millones , Valparaíso

Sofía Cid , Atacama

Juan Eduardo Prieto , Maule

Diego Sepúlveda , Ñuble

Francisco Ljubetic, exfiscal, en La Araucanía

/psg