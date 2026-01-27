La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que su país “no acepta órdenes de ningún factor externo”, en respuesta a declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que insinuaron que dirigentes venezolanos permanecerían en sus cargos para acatar instrucciones desde Washington.

Rodríguez calificó los comentarios de Bessent como “poco pertinentes y ofensivos” y afirmó, durante un evento con empresarios y autoridades del sector energético, que “el pueblo de Venezuela no acepta órdenes de ningún factor externo”, defendiendo que el gobierno venezolano responde únicamente al pueblo y no a influencias extranjeras.

La mandataria encargada destacó que se siente “feliz” de representar a sus compatriotas en una “coyuntura difícil” para el país, en un contexto marcado por las tensiones con Estados Unidos luego de la captura del expresidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en una operación estadounidense en Caracas.

Rodríguez sostuvo que no temen las amenazas personales que ha recibido desde que asumió la presidencia encargada y reiteró que no tienen miedo a relaciones con Estados Unidos, siempre y cuando se basen en “respeto a la legalidad internacional, a la dignidad y a la historia de Venezuela”.

Por su parte, Bessent había señalado que Washington ha dejado a algunos miembros del gobierno venezolano en sus puestos para administrar el país y que seguirían “las órdenes estadounidenses”, basándose en la percepción de que el liderazgo venezolano respondería tras ver imágenes del expresidente Maduro en una celda en Estados Unidos.

Las declaraciones de Rodríguez se dieron en medio de reuniones centradas en la reforma de la Ley de Hidrocarburos, un intento del gobierno venezolano por atraer inversiones privadas y extranjeras al sector energético, con la presencia de empresas como Repsol, Chevron y Shell.

