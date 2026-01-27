En la siguiente secuencia de Videos de TNT Sports se puede aprecia lo que fue la gran tarde de Diego «Mono» Sánchez, protagnosia central de la final de la Supercopa que Coquimbo Unido le ganó a Universidad Católica:

El «Mono» comenzó su show de manera muy caballerosa, saludándose con la mayoría de los rivales cuando los equipos se dirigían a la cancha para jugar la finalísima:

Afectuoso saludo de los protagonistas 🫂⚽ Previo a entrar a disputar la #Supercopa 2026, Mono Sánchez compartió un momento de camaradería con Fernando Zampedri y Branco Ampuero.

Luego, en el partido mismo, si bien no tuvo mucho trabajo, el arquero de Coquimbo Unido evitó con un par de muy buenas atajadas que Universidad Católica y especialmente Fernando Zampedri pudieran romper el 0-0

¡Atajó y anotó! 🙉⚽️🔒 El arquero pirata, Diego Sánchez se lució con atajadas cruciales en la final de la #SupercopaLanco, siendo uno de los puntales en la obtención del primer trofeo que se juega este 2026.

¡Atajó y anotó! 🙉⚽️🔒 El arquero pirata, Diego Sánchez se lució con atajadas cruciales en la final de la #SupercopaLanco, siendo uno de los puntales en la obtención del primer trofeo que se juega este 2026.

Se llegó así a la tanda de penales, que curiosamente el Mono decidió atajar sin guantes. Su explicación: “Como Ricardo, así mismo. Esa fue la inspiración esta vez”, señaló, en referencia al arquero portugués que atajó sin guantes en la Eurocopa 2004 ante Inglaterra.

Según el Reglamento de la FIFA, los guantes no forman parte del equipamiento obligatorio de un jugador. En el punto 4.2 se detalla que el equipamiento básico contempla camiseta, pantalón corto, medias, espinilleras y calzado, sin mención obligatoria a los guantes.

Y tan mal no le fue, ya que atajó dos de los penales ejecutados por los jugadores de Universidad Católica: a Pablo Corral y Eugenio Mena (Branco Ampuero lo elevó por sobre el travesaño). No conforme con eso, ejecutó uno de los penales y lo hizo con la maestría de Charles Aránguiz: borde interno, fuerte, abajo y a un rincón

El problema es que cuando el arquero de Coquimbo quiso recuperar sus guantes, no los entontró por ninguna parte.

🐵🤣👀 Mono Sánchez olvidó por completo los guantes: "No sé dónde chu… están"

Pero, el Mono no se hizo problemas (en realidad no se hace problemas por nada) y declaró con toda tranquilidad al ser entrevistado por TNT Sports

🐵👏🔝 El héroe de la jornada Mono Sánchez se lució en la definición de los penales y tras la consagración de Coquimbo Unido dio los pormenores de cómo vivió la apasionante definición de la #Supercopa 2026.

Claro, que después de eso, no terminó muy bien el asunto, porque el Mono se fue a celebrar a un costado de la cancha y eso fue tomado como una provocación por los jugadores cruzados. Y casi, casi, la final termina en una battala campal

Ahora, como corolario, la actuación de Diego Sánchez fue tan extraordinaria que trascendió las fronteras y la destacaron varios medios internacionales. Uno de ellos, a manera de ejemplo, el prestigioso diario deportivo Olé de Buenos Aires

