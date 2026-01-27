La nevada histórica cubrió monumentos icónicos en Washington, paralizó las calles de Nueva York y Chicago, y dejó capas de hielo peligroso en el sur del país.

Mientras algunos residentes aprovecharon para deslizarse en trineo frente al Capitolio o esquiar por las calles de Cincinnati, las cuadrillas trabajaban sin descanso para despejar aeropuertos, restaurar el servicio eléctrico y mantener abiertas las principales arterias viales en medio de temperaturas que alcanzaron mínimos históricos en varios estados.

A continuación, las imágenes que valen por mil palabras:

Hielo acumulado durante la tormenta invernal en Kennesaw, Georgia, el domingo 25 de enero de 2026. La tormenta provocó apagones masivos en el sureste, dejando más de 836.000 hogares sin electricidad

Trabajadores paleando nieve frente a la Galería Nacional de Arte en Washington, el domingo 25 de enero de 2026. La tormenta depositó más de 30 centímetros de nieve en la capital.

Una persona camina junto a escaleras cubiertas de nieve en el centro de Pittsburgh, el domingo 25 de enero de 2026. El oeste de Pensilvania registró hasta 50 centímetros de acumulación.

Un hombre cruza una calle practicando esquí de fondo en Cincinnati, el domingo 25 de enero de 2026. La tormenta dejó acumulaciones de más de 30 centímetros desde Arkansas hasta Nueva Inglaterra.

Una persona toma fotografías en la playa Montrose de Chicago, el domingo 25 de enero de 2026. Más de 200 millones de estadounidenses están bajo alertas por frío extremo con sensaciones térmicas bajo cero

Una persona cruza una calle durante la tormenta invernal en Filadelfia, el domingo 25 de enero de 2026. La tormenta provocó más de 12.000 cancelaciones de vuelos el domingo, el peor día desde la pandemia.

El hielo cubre ramas de árboles durante la tormenta invernal en Nashville, Tennessee, el domingo 25 de enero de 2026. Tennessee reportó tres muertes relacionadas con el clima extremo.

Personal del aeropuerto retira nieve durante la tormenta invernal en Filadelfia, el domingo 25 de enero de 2026. Los aeropuertos de la región sufrieron cancelaciones masivas y retrasos prolongados.

Abrar Omar camina por Manhattan durante la tormenta invernal, el domingo 25 de enero de 2026, en Nueva York. El Central Park registró -12°C, la temperatura más baja en casi dos años.

Personas toman fotografías en el Lago Michigan en Chicago, el domingo 25 de enero de 2026. Las temperaturas gélidas y el viento generaron sensaciones térmicas peligrosamente bajas en toda la región.

Carámbanos cuelgan de una línea eléctrica durante una tormenta de hielo en Tucker, Georgia, el domingo 25 de enero de 2026. El hielo derribó árboles y líneas, dejando cientos de miles sin electricidad.

Una persona se abriga mientras camina por la orilla del Lago Michigan en la playa Montrose de Chicago, el domingo 25 de enero de 2026. El frío ártico amenaza con congelamiento en piel expuesta en minutos

El Lago Michigan cubierto de nieve con el horizonte de Chicago al fondo, el domingo 25 de enero de 2026. La tormenta depositó nevadas históricas en una franja de más de 2.100 kilómetros.

Una bicicleta cubierta de nieve en la playa North Avenue de Chicago, el domingo 25 de enero de 2026. La tormenta fue catalogada como uno de los peores episodios invernales de las últimas décadas.

Una persona cruza una calle durante la tormenta de nieve en Washington, el domingo 25 de enero de 2026. Las cuadrillas trabajan para despejar las calles de la capital tras el embate invernal.

Emilia O'Brien, de Michigan, se desliza en trineo frente al Capitolio de Estados Unidos, el domingo 25 de enero de 2026, en Washington. La tormenta paralizó la capital con fuertes nevadas.

Personas caminan por el National Mall mientras cae la nieve, el domingo 25 de enero de 2026, en Washington. En total, 20 estados y el Distrito de Columbia declararon el estado de emergencia.

Una persona trota en JFK Plaza, también conocido como Love Park, durante la tormenta invernal en Filadelfia, el domingo 25 de enero de 2026. Las autoridades instaron a evitar desplazamientos innecesarios.

Personal del aeropuerto retira nieve durante la tormenta invernal en Filadelfia, el domingo 25 de enero de 2026. Casi 20.000 vuelos sufrieron retrasos además de las miles de cancelaciones.

Personas esperan para cruzar la calle en Times Square durante la tormenta invernal, el domingo 25 de enero de 2026, en Nueva York. La MTA suspendió parte del servicio de metro en Brooklyn.

Una persona camina por el Puente de Brooklyn mientras nieva, el domingo 25 de enero de 2026, en Nueva York. Al menos cinco personas fueron encontradas muertas al aire libre en la ciudad durante el fin de semana.

Personas se deslizan en trineo en los escalones del Museo de Arte de Filadelfia junto a la estatua de Rocky durante la tormenta invernal, el domingo 25 de enero de 2026. (AP Photo/Matt Rourke)

Bryce Baringer, pateador de New England Patriots, bajo la nevada de Denver en el partido que clasificó al equipo del este para el Super Bowl

*Todas las fotos de la agencia AP