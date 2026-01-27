La Fiscalía Regional de La Araucanía informó un incremento en los casos de tráfico de armas durante 2025. Según las cifras entregadas por el persecutor regional, Roberto Garrido, el delito pasó de 12 casos en 2024 a 18 en 2025, evidenciando un fenómeno delictual en expansión.

Organizaciones criminales y riesgo creciente

El fiscal Garrido advirtió que las cifras reflejan la acción de organizaciones criminales que buscan ingresar armamento por pasos fronterizos legales y clandestinos.

Recordó que en diciembre pasado un ciudadano chileno fue detenido transportando:

Cinco subametralladoras calibre 9 mm (una con grabado de la Policía Federal Argentina).

(una con grabado de la Policía Federal Argentina). 15 cargadores .

. 50 cartuchos calibre 11.25×23, conocidos como “caza elefantes” por su alto poder de fuego.

El individuo fue formalizado por internación de arma ilegal, porte de arma prohibida y tenencia ilegal de munición, quedando en prisión preventiva.

Impacto en la violencia rural

Garrido señaló que la circulación de este tipo de armamento fortalece la capacidad operativa de las organizaciones criminales y eleva la violencia de los delitos asociados.

Según sus cifras, en 39% de los hechos violentos registrados en 2025 hubo disparos o uso de armamento de guerra. “El crimen organizado se defiende, rearticula su capacidad operativa y actúa en distintas regiones. Enfrentarlo exige herramientas adecuadas, equipos fortalecidos y marcos normativos que permitan investigar con oportunidad y profundidad”, afirmó.

Respuesta del Gobierno

El Gobierno manifestó preocupación por el aumento de casos, aunque destacó que la coordinación entre Carabineros, la PDI y la Fiscalía ha permitido incrementar las incautaciones de armas.

El seremi de Seguridad Pública de La Araucanía, Israel Campusano, informó que las incautaciones pasaron de 302 en 2022 a más de 1.400 en 2025. “Eso no es azar: es fiscalización y control. Nadie que trafique armas se expone voluntariamente”, sostuvo.

Campusano explicó que el Plan Anual Regional contra el Crimen Organizado es la bajada operativa de la Política Nacional, con foco en inteligencia estratégica y coordinación interinstitucional.

“Hoy el Estado dejó de mirar el delito de manera fragmentada y empezó a enfrentarlo como sistema. Hoy hay planificación donde antes solo había reacción”, agregó.

Finalmente, el seremi fue enfático: “En La Araucanía no hay espacio para el crimen organizado. El Estado está presente, y el crimen no tiene cabida en la región”.

/psg