Tras sostener la reunión de traspaso con el actual ministro del Interior, Álvaro Elizalde, el futuro titular de la cartera, Claudio Alvarado (UDI), se trasladó hasta la sede de la Unión Democrática Independiente, en Providencia, para reunirse con la directiva y la comisión política del partido.

El encuentro tuvo como foco las prioridades del gobierno entrante y el rol que asumirá la colectividad una vez que el Presidente electo José Antonio Kast asuma el mando del país el próximo 11 de marzo.

Al término de la cita, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, explicó que la conversación estuvo marcada por un diagnóstico compartido sobre la compleja situación que atraviesa el país.

“La actual situación es muy dura, muy difícil, y por eso los problemas de los chilenos no se van a poder resolver de un minuto a otro”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que se abordó la necesidad de actuar con una mirada de mediano y largo plazo, comprometiendo al partido a trabajar de manera coordinada y a mantener lealtad con el Ejecutivo entrante.

Según asistentes al encuentro, el futuro ministro del Interior transmitió dos mensajes centrales. Por una parte, recalcó que gobernar exige pragmatismo y capacidad de adaptación frente a escenarios complejos. Por otra, realizó un llamado a mantener expectativas realistas respecto del desempeño del próximo gobierno, advirtiendo que no todos los cambios y ajustes podrán implementarse de forma inmediata durante los primeros meses de gestión.

