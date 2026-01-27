En internet, pocas cosas generan tanto revuelo como la filtración de fotos íntimas de una celebridad.
Lo que para muchos debería quedarse en el terreno privado, cuando se expone sin permiso suele terminar en escándalos mediáticos, juicios y hasta daños irreparables en la vida personal de los protagonistas.
Lo cierto es que las nudes forman parte de una cultura digital donde la privacidad convive con el riesgo constante de hackeos y extorsiones.
Sin embargo, no siempre las imágenes íntimas llegan a internet a través de hackeos o chantajes. En más de una ocasión, fueron las propias celebridades quienes decidieron publicarlas.
La motivación cambia según el caso: algunos lo hacen como un gesto artístico, otros como forma de protesta y varios para recuperar el poder frente a un intento de extorsión.
Lo cierto es que estas celebridades demostraron que también se puede dar vuelta la historia y tomar el control de la narrativa… incluso mostrando más de lo que muchos esperaban.
Lady Gaga: la mezcla de arte y provocación
En 2018 sorprendió a sus fans cuando subió a Instagram una serie de fotos desnudas y semidesnudas, tomadas por el fotógrafo Eli Russell Linnetz.
Sia: creatividad sin máscaras
Conocida por cubrir su rostro durante años, Sia sorprendió al mostrar su cuerpo en 2017 como respuesta a un intento de paparazzi de vender una foto íntima suya.
Antes de que se concretara, ella misma la subió a Twitter (ahora X): “Alguien aparentemente está tratando de vender fotos mías desnuda a mis fans. Ahórrense el dinero, acá la tienen gratis”, escribió junto a la imagen de su espalda desnuda.
Channing Tatum: naturalidad sin filtros
El protagonista de Magic Mike dejó a todos boquiabiertos en 2021 al publicar en Instagram una selfie frente al espejo completamente desnudo, tapando sus genitales con un emoji de mono.
La foto fue tomada en el set de The Lost City. “Sabés que estás por hacer algo fuerte en el rodaje cuando estás en el tráiler de maquillaje completamente desnudo… Y sí, estoy flexionando tan fuerte que me dio un calambre”, bromeó en la publicación.
Bella Thorne: respuesta al chantaje
En 2019 enfrentó a un hacker que amenazaba con publicar sus fotos íntimas. La actriz se adelantó y las subió ella misma: “Que se jodan y con el poder que creen tener sobre mí”, escribió en X.
Luego confesó sentirse observada y violentada, pero decidió publicarlas porque, según dijo: “Es MI DECISIÓN. Ahora [ustedes] no van a quitarme otra cosa”.
Heidi Klum: confianza ante todo
Cuando se acercaba a su cumpleaños número 50, la supermodelo compartió en Instagram una serie de imágenes que mostraban su costado más desinhibido
Posó en el baño con una bata durante su estadía en Londres, pero lo que más llamó la atención fue una foto sobre la cama, desnuda, con una bolsa de comida china para llevar de China Tang apoyada sobre su estómago.
Britney Spears: libertad en primera persona
La princesa del pop ha usado sus redes para mostrarse sin ropa en varias oportunidades, y expresó que mostrar su cuerpo en sus propios términos se convirtió en una manera de afirmar su independencia.
Más allá de la polémica, sus publicaciones fueron interpretadas como un gesto de autonomía tras recuperar el control de su vida luego de la tutela legal que la marcó durante más de una década.
Lizzo: bandera de la positividad corporal
Defensora del amor propio y la positividad corporal, en 2021 compartió un desnudo frontal sin retoques como parte del Self Esteem Project de Dove.
“Para celebrarlo quiero darles esta selfie sin editar. Normalmente arreglaría mi panza o alisaría mi piel, pero bebé, quería mostrarles cómo lo hago al natural”, escribió la cantante.
