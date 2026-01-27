En internet, pocas cosas generan tanto revuelo como la filtración de fotos íntimas de una celebridad.

Lo que para muchos debería quedarse en el terreno privado, cuando se expone sin permiso suele terminar en escándalos mediáticos, juicios y hasta daños irreparables en la vida personal de los protagonistas.

Lo cierto es que las nudes forman parte de una cultura digital donde la privacidad convive con el riesgo constante de hackeos y extorsiones.

Sin embargo, no siempre las imágenes íntimas llegan a internet a través de hackeos o chantajes. En más de una ocasión, fueron las propias celebridades quienes decidieron publicarlas.