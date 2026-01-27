El Ministerio de Transportes anunció esta mañana un importante cambio en el sistema del Metro de Santiago: a partir del 13 de febrero se habilitará el pago con tarjetas bancarias de débito, crédito y prepago.

La medida se aplicará en todas las estaciones de Metro y también en el Tren Nos–Estación Central, funcionando inicialmente en marcha blanca. Se proyecta que en el cuarto trimestre de este año comience la segunda etapa, incorporando el sistema de pago a los buses del transporte público.

Funcionamiento del nuevo sistema

El pago se podrá realizar con tarjetas VISA o Mastercard con tecnología contactless , siempre que el banco emisor esté adherido.

, siempre que el banco emisor esté adherido. Se aceptarán tanto tarjetas físicas como billeteras virtuales y dispositivos habilitados, como relojes inteligentes .

como y dispositivos habilitados, como . El proceso será idéntico al actual: basta con acercar la tarjeta al validador , y la transacción se confirmará con la luz verde de ingreso .

, y la transacción se confirmará con la . Los cobros se procesarán al cierre de la jornada, apareciendo en la cartola bancaria como un único cargo diario, que incluirá todos los viajes realizados.

Tarifa integrada y restricciones

El sistema permitirá la integración tarifaria entre Metro y Tren Nos–Estación Central, siempre que se utilice la misma tarjeta en ambos servicios. “Es muy importante que las personas tengan la precaución de usar el mismo medio de pago para que la tarifa se integre”, explicó Felipe Bravo, gerente general de Metro.

La innovación será válida solo para pasaje adulto .

. No aplicará para tarifas con beneficios (estudiantes o adultos mayores).

(estudiantes o adultos mayores). No se cobrarán cargos adicionales, manteniendo el mismo valor que la tarjeta bip! y el QR.

Expansión en Chile

La red de Metro de Santiago se suma a una medida ya implementada en ciudades como Copiapó, Rancagua, Chillán, Temuco y Punta Arenas. Próximamente se incorporarán Antofagasta, La Serena y Coquimbo.

