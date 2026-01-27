La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados se reunió para continuar la discusión del proyecto de financiamiento para Televisión Nacional de Chile (TVN), que busca otorgarle una nueva estructura de financiamiento y gobernanza, además de ampliar su misión pública.

La iniciativa contempla la creación de un fondo patrimonial permanente de US$30 millones, cuyos rendimientos serían destinados directamente al canal estatal.

Pérdidas y obligaciones públicas

Durante la sesión, el gerente de finanzas de TVN, Claudio Alarcón, informó que las pérdidas preliminares de 2025 alcanzaron los $5.298 millones en margen operacional, cifra que representa una mejora respecto a 2024, cuando las pérdidas fueron de $7.338 millones.

Sin embargo, al sumar otros componentes como los costos post-ebitda y el resultado de NTV (canal infantil cultural), la pérdida total se eleva a $15.156 millones.

Alarcón explicó que gran parte de la merma corresponde a las llamadas “obligaciones públicas”, actividades que generan pérdidas pero que son esenciales en la labor social del canal, como:

La red de centros regionales

La señal internacional de TV Chile

El centro de documentación y archivos

La red de distribución con mayor cobertura del país

Críticas parlamentarias

Los diputados se mostraron críticos frente a la situación de la señal pública.

Carlos Bianchi cuestionó la falta de un plan de negocios : “Para votar el aporte necesitamos saber dónde van a ir los dineros”.

cuestionó la falta de un : “Para votar el aporte necesitamos saber dónde van a ir los dineros”. Frank Sauerbaum (RN) coincidió en que no se justifica un nuevo aporte sin un plan claro.

coincidió en que no se justifica un nuevo aporte sin un plan claro. Miguel Mellado (RN) pidió conocer las perspectivas para reducir las pérdidas .

pidió conocer las . Jorge Alessandri advirtió: “Seguir haciéndole un cheque a TVN significa quitarle un cheque a la reconstrucción de Ñuble, Valparaíso, a los hospitales y a las listas de espera”.

Proyecciones y transformación digital

Alarcón reconoció que el proyecto “no es una bala de plata” para resolver todos los problemas financieros del canal, aunque aborda el déficit operacional de $5 mil millones.

El ejecutivo destacó que TVN ha trabajado en proyectos de innovación durante 2025, incluyendo:

Iniciativas con el Centro Nacional de Inteligencia Artificial

Nuevos productos digitales

Producción de ficción vertical

Finalmente, subrayó que la transformación del canal no depende solo de la administración, sino que debe ser definida por el Estado de Chile.

/psg