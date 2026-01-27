El meteorólogo de Canal 13, Gianfranco Marcone, adelantó que la próxima semana podría registrarse una nueva lluvia en la Región Metropolitana, fenómeno poco habitual en esta época del año.

El especialista, quien la semana pasada anticipó la tormenta eléctrica del domingo en Santiago, señaló que la probabilidad de precipitaciones se mantiene en las zonas afectadas por los incendios forestales en Ñuble y Biobío. Sin embargo, ahora existe la posibilidad de que el sistema avance más al norte, alcanzando también a las regiones Metropolitana y Valparaíso.

Respecto a la capital, Marcone precisó que para el martes 3 de febrero se espera la llegada de un sistema frontal, no un núcleo frío en altura, el cual impactará directamente en las zonas de incendios. “Bueno para apagar definitivamente todo, malo porque puede provocar desprendimientos en terrenos erosionados y complejos, donde muchas personas quedaron sin casa”, advirtió. Desde Maule hasta Magallanes podrían registrarse precipitaciones.

Probabilidad de lluvia en Santiago

El meteorólogo explicó que este sistema frontal no se trasladará directamente hacia la zona central, sino que se extenderá, dejando una probabilidad de lluvia en Santiago para el miércoles 4 de febrero. “El miércoles, esta colita podría llegar a la zona central. Todo indica que podría llover en Santiago si las condiciones se mantienen”, afirmó.

Diferencias con el fenómeno anterior

Marcone destacó que, a diferencia del domingo pasado, esta vez no se trata de un núcleo frío en altura, sino de un sistema frontal típico del invierno, lo que lo convierte en un evento inusual para el verano en la capital.

Influencia de La Niña

El especialista también profundizó en la influencia de La Niña sobre este fenómeno: “Si el océano está más cálido, hay más evaporación, y el sistema frontal toma esa agua. Esa podría ser la razón de que en pleno enero tengamos precipitaciones importantes”.

Según Marcone, no se trataría de lluvias menores: “No se ve una precipitación de tres milímetros, probablemente sean entre 15 y 20 milímetros en algunos sectores, lo que para verano es destacable”.

