El arquero chileno tuvo un tapadón en los minutos finales del partido que Argentinos Junior le ganó por 1-0 a Sarmiento con gol de Tomás Molina, cuando se jugaban 7 minutos de descuento

GRAN TAPADA DE BRAYAN CORTÉS 💪pic.twitter.com/U6W5V8C2v2 — Chilenos por el Mundo 🌎🇨🇱⚽ (@Chilenosxmundo_) January 26, 2026

En cuanto a Leandro Fernández, que ingresó en el segundo tiempo no fue bien evaluado por los comentaristas argentinos, todo lo contrario de Brayan Cortés, destacado como figura del equipo.

Vea y escuche a Emiliano Rothshtein, que en su espacio de youtube «El Analista» es el comentarista más seguido y escuchado por los hinchas de Argentinos Juniors

/José Pablo Verdugo