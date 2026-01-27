El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió ante el Consejo de Seguridad que el Estado de derecho está siendo sustituido por la “ley de la selva” en distintas partes del mundo, denunciando violaciones a la Carta de Naciones Unidas y al Derecho Internacional.

Entre las prácticas señaladas se encuentran el uso ilegal de la fuerza, los ataques a infraestructuras civiles, los abusos contra los Derechos Humanos y la denegación de ayuda humanitaria vital en zonas como la Franja de Gaza y Ucrania.

Violaciones que sientan precedentes peligrosos

Guterres lamentó que “desde Gaza hasta Ucrania, y en todo el mundo, el Estado de derecho se trata como un menú a la carta”, mencionando además:

Desarrollo ilegal de armas nucleares

Cambios inconstitucionales de gobierno

Negación de asistencia humanitaria esencial

El rol del Derecho Internacional

El dirigente portugués defendió el Derecho Internacional como un “salvavidas” para los países más pequeños y menos poderosos, y como una barrera que define lo aceptable y lo que no para las naciones más influyentes en tiempos de conflicto.

Asimismo, destacó la importancia del Consejo de Seguridad, al que calificó como el único órgano con autoridad para actuar en nombre de todos los Estados miembros en materia de paz y seguridad, con decisiones vinculantes para todos.

Propuesta de reforma

El secretario general planteó tres ejes de reforma:

Obligar a los países a cumplir sus compromisos con la Carta de Naciones Unidas. Promover el uso de mecanismos de solución de controversias para prevenir conflictos desde su origen. Garantizar procedimientos judiciales justos e independientes.

Tribunales internacionales

Guterres valoró el creciente recurso a tribunales y cortes internacionales, como la Corte Internacional de Justicia, e instó a los Estados miembros a aceptar su jurisdicción obligatoria sin reservas.

Finalmente, defendió la independencia del Tribunal Penal Internacional (TPI), subrayando que “no puede haber una paz justa ni sostenible sin rendición de cuentas”, pese a las sanciones que este organismo recibió en el pasado por parte de la administración de Donald Trump en Estados Unidos.

