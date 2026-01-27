El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó que el portaaviones USS Abraham Lincoln (CVN-72), junto a varios buques de guerra, ha sido desplegado en Medio Oriente en medio de crecientes tensiones con Irán, informó este lunes el organismo militar en sus redes sociales.

Según el CENTCOM, el grupo de ataque del Abraham Lincoln se encuentra en la región “acompañando a los buques de guerra” desplegados en el área con el objetivo de garantizar la seguridad y la estabilidad regionales, mientras los marineros a bordo realizan maniobras rutinarias de mantenimiento.

La llegada de este portaaviones nuclear —equipado para albergar decenas de aeronaves y acompañado por destructores escolta— se produce en un contexto de escalada de hostilidades verbales entre Washington y Teherán, donde el presidente estadounidense Donald Trump ha insinuado la posible opción de una intervención militar ante la violenta represión de protestas en Irán y ha mantenido que “todas las opciones están sobre la mesa”.

Trump ha dicho en días recientes que espera un informe sobre la situación en Irán con miras a evaluar posibles acciones, aunque ha señalado que el despliegue también sirve como disuasión más que para iniciar un conflicto inmediato.

La presencia del grupo de ataque ha sido interpretada por analistas como un refuerzo significativo de la postura militar estadounidense en la región, siendo este uno de los movimientos más visibles desde que el USS Gerald R. Ford fue redirigido fuera del Golfo Pérsico en 2025.

En Irán, funcionarios han reaccionado advirtiendo que la presencia de los buques estadounidenses “no afectará la determinación” de defender su país y han calificado los activos como posibles “objetivos” en caso de una escalada abierta.

La tensión se da en medio de semanas de protestas internas en Irán, que han atraído atención internacional por el número de muertos y la respuesta represiva del régimen, y han llevado a un recrudecimiento de la retórica entre ambos gobiernos.

