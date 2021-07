De cara a las primarias presidenciales del 18 de julio, los candidatos presidenciales de Chile Vamos se enfrentaron este lunes en un debate radial, ocasión en que rechazaron la idea de un indulto a los presos del estallido social, tema que hoy será discutido por la Convención Constitucional, según plantearon ayer la mesa electa presidida por Eliza Loncón.

Consultado en el debate radial organizado los medios de Iberoamericana Radio Chile, por si se están tomando atribuciones que no les corresponde, el independiente Sebastián Sichel respondió: “100%, yo creo que tenemos un problema cuando la Convención Constitucional trata de escapar de su principal tarea, que tiene en un plazo corto, que es redactar una Constitución en 12 meses plazo máximo, y llegamos en una primera sesión a discutir lo que deciden los tribunales de justicia”.

A su juicio, “ellos no están cumpliendo una misión política, no son el Poder ejecutivo, tienen una tarea encomendada por los ciudadanos, a través de un Plebiscito que los mandató a algo particular que es redactar una nueva Constitución, y creo que es bien relevante que tengamos una discusión en el marco de lo que corresponde (…) porque si se transforma en un órgano de contingencia que opina, que presiona a otros poderes del Estado, estamos desnaturalizando la función principal. Yo estoy preocupado, la incertidumbre que genera la creación de una nueva Constitución, que creo que es bueno para el país, debe centrar el debate donde tiene que estar”.

Sobre la ley de indultos, el presidenciable de RN y el PRI, Mario Desbordes, comentó que aquello “es una señal muy compleja de impunidad a delitos muy graves, que han causado dolor, daños, que han causado lesiones a miles de personas. Yo creo que a quien hay que pedirle un poco más de agilidad es al Ministerio Público, para en cuanto se pueda lleven los juicios penales, hay miles de juicios penales detenidos (…) muchos casos que ya estaban en juicio oral han tenido que frenarse por la pandemia. Ojalá entonces, a penas se pueda, esta gente sea acusada si es que hay pruebas o sea absuelta si no la hay o se desista el fiscal”.

“La prisión preventiva no creo que esté siendo usada de manera abusiva, se alude a 200, 300 personas que estarían siendo perseguida por la justicia, o el Ministerio Público, y de ellas hay más menos 30 en prisión preventiva, la prisión preventiva es una herramienta que corresponde cuando la persona es un riesgo para la sociedad o podría agregar nuevamente a la víctima. Si el juzgado de garantía analizados los hechos los mantiene en prisión preventiva es porque se justifica”, sostuvo Desbordes.

Por su parte, el candidato de la UDI, Joaquín Lavín, descartó que haya habido una provocación al desplegar a las policías, afirmando que “yo creo que al Gobierno le corresponde mantener el orden público, una de las grandes críticas que a veces se le hace es que no ha sido capaz de mantenerlo, pero tiene que hacerlo. Sí me gustaría agregar un punto respecto de lo de ayer, quizás algunos convencionales sobreinterpretan equivocadamente su rol”.

Según Lavín, “Chile no quiere una revolución, no quiere violencia, no quiere polarización, no quiere comunismo, y de repente cuando uno ve los incidentes afuera, la falta de respeto en el momento que se interpreta el himno nacional, que la primera declaración es decir ‘liberen a los presos’, a presos que pusieron bombas molotov, obviamente que no corresponde, entonces cuidado, que cumplan bien su rol, para que Chile pase a una etapa nueva y mejor”. Y agregó que si bien Elisa Loncón tiene su opinión, su “rol tiene que ser darle garantías a todos”.

Asimismo, el independiente Ignacio Briones, dijo concordar con sus contrincantes, afirmando que “en un Estado de derechos y quienes creemos en la democracia tenemos que entender y proteger la separación de poderes, cada vez que un poder inunda las facultades de otros, las democracia se debilita. Además, creo que la señal es tremendamente perniciosa, porque acá han ocurrido delitos graves, hay pymes, hay personas que quedan severamente afectadas, cómo les explicamos que se proponga un indulto sin que la justicia lo de, así que absolutamente contrario”.

Sobre la discusión del tema en la Convención, Briones recalcó que “ellos saben o debieran saber que una democracia se sustenta en reglas, se sustenta en la separación de poderes y funciones específicas, la Convención tiene un mandato redactar una nueva Constitución, nuestra democracia tiene un poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial que es independiente, el día que empecemos a perder eso la democracia se debilita y estaremos en graves problemas”.

Aborto libre

En temas valóricos, todos los candidatos se mostraron en contra del aborto libre, así Desbordes explicó que “no soy partidario de afectar os derechos de las personas y creo que el derecho a la vida es el más importante de todos”. Aunque dijo “aceptar y acatar las tres causales, porque ya está legislado”.

Uno de los temas por los cuales consultaron a Lavín fue la seguridad ciudadana, en ese contexto, el ex alcalde comentó que “se dijo ‘se acabó la fiesta a los delincuentes’, esa promesa no se cumplió, yo haría una promesa más chica, se acabó la playa, saquen la playa para los delincuentes, la cárcel. Vamos allá y con celulares vamos armando cuentos del tío, estafando a medio Chile, traficando droga. La persona que cae en la cárcel y ha cometido delitos graves, no a las visitas conyugales, una hora al día de patio, que trabajen y chao celulares”.

