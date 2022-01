Tras recientes declaraciones de futuros ministros del país respecto a la situación que se vive en la Macrozona Sur, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, reiteró su apoyo al estado de excepción constitucional y precisó que “desconoce” quienes se pueden beneficiar con el conflicto en la zona.

El diputado Giorgio Jackson (RD), quien asumirá como ministro de la Secretaría General de la Presidencia en marzo, sostuvo a 24 Horas que la medida constitucional no seguirá en el próximo mandato “por varias razones, pero una de ellas es porque no es sostenible y tampoco está dando los resultados que se esperarían”.

Ayer, la futura ministra del Interior, doctora Izkia Siches, precisó en conversación con Mesa Central de T13 que la estrategia del actual gobierno de desplegar a las Fuerzas Armadas en la zona “no ha logrado el objetivo de reducir la violencia, sino que la ha incrementado”. Aunque insistió en que el próximo gobierno “no vamos a tener una solución mágica”.

Para Delgado, “la respuesta es evidente”. “Nosotros como Gobierno hemos considerado que es absolutamente necesario y no por una razón subjetiva, sino que los datos así lo dicen: menos ataques, menos bloqueo de ruta. Por supuesto en la Macrozona Sur es necesario seguir ahondando en el estado de excepción constitucional, porque siempre lo hemos dicho, no es estado de excepción o diálogo, o trabajo sectorial de los distintos ministros que están trabajando, sino que es un complemento”, aseveró.

En ese sentido, dijo que “mientras se resguarda el día a día de la gente de estas cuatro provincias, también se puede continuar en el diálogo con quienes no utilicen armas para poder presionar”. Porque según detalló, “con los terroristas no se conversa mientras no depongan las armas”. De todas maneras, precisó que “no quiero calificar las palabras de ningún futuro ministro o ministra”.

De manera adicional, consultado por los dichos de Siches, donde señala que “hay algunos sectores reducidos, no solamente de grupos, sino que también de civiles no mapuches que pareciera que les beneficia este conflicto (…) personas que no están disponibles hoy día para poder innovar en soluciones diferentes, que no tiene voluntad de diálogo”, acotó que “desconozco a qué grupos se puede referir”.

“Ella en poco tiempo más va a ser ministra del Interior y seguramente ahí tendrá todas las facultades para poder en posición esos antecedentes a las policías o seguir reforzando las investigaciones. Lo que nosotros siempre hemos dicho y no se si calza o no con lo que ella tiene como tesis, es que sí hay grupos o personas que se disfrazan de activistas de una causa determinada, se cobijan bajo el paraguas de la causa mapuche para desde ahí cometer ilícitos, traficar drogas, robar madera, disparar, herir, matar, quemar, porque la causa mapuche no tiene nada que ver ese tipo de reivindicaciones”, puntualizó.

