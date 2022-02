La mañana de este lunes Iquique amaneció paralizada en medio de protestas producto del aumento de la delincuencia y la crisis migratoria. Las movilizaciones se tradujeron en bloqueos de rutas, marchas y barricadas. Un grupo de camioneros impidió desde temprano el acceso a la localidad y taxistas realizaron una caravana.

Asimismo, el aeropuerto de Iquique informó, a través de una declaración pública, que iba a suspender sus operaciones “debido a la imposibilidad que presentan tanto las aerolíneas como el personal del terminal, que hace posible su funcionamiento, para llegar a su lugar de trabajo. Esta situación se genera producto del paro que ocurre en Iquique y que mantiene rutas bloqueadas, por lo que las operaciones se mantendrán suspendidas mientras se mantenga esta situación”.

Por su parte, la Dirección General de Aeronáutica (DGAC) comunicó que su personal estaba operativo: “Ante el llamado a paro en la ciudad de Iquique programado para el día de hoy, la DGAC tomó todos los resguardos y medidas necesarias con su personal para dar continuidad al servicio aeronáutico que brinda nuestra institución en ese aeropuerto”.

La movilización llevó a que varios servicios cerraran. La Zona Franca de Iquique (Zofri) y otros comercios no funcionaron.

“La Zofri está bloqueada, el puerto está bloqueado. La Zona Franca decidió no abrir y se han adherido dirigentes sociales. Es bastante grande el llamado en esta oportunidad”, señaló durante la mañana el alcalde de la comuna, Mauricio Soria.

Si bien en la nortina ciudad ya se venían realizando protestas, lo que gatilló esta serie de manifestaciones fue la agresión -por parte de cuatro ciudadanos venezolanos- a dos carabineros que les realizaron un control policial por drogas. Uno de ellos fue atacado con una manopla en el rostro, lo que ocasionó una fractura.

Este escenario ocasionó cierta tensión entre el gobierno de Sebastián Piñera y la administración entrante, específicamente entre el actual ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y la futura jefa de la cartera, Izkia Siches.

A la expresidenta del Colegio Médico (Colmed) se le consultó -a las afueras de La Moneda Chica- ¿cuál es la respuesta que da el gobierno frente a esta situación?”, ante lo que respondió: “Hay que preguntarle al gobierno”.

“Creo que eso es lo que hay que hacer, preguntarle al ministro Delgado cuáles son las medidas que van a tomar, ojalá se puedan implementar, no es un problema sencillo”, emplazó.

En tanto, Delgado dio un punto de prensa desde La Moneda para referirse al escenario migratorio en la Región de Tarapacá.

Respecto a las medidas que tomará la actual administración señaló que “vamos a seguir con las expulsiones, vamos a seguir trabajando con las policías, vamos a seguir reforzando las fronteras, pero necesitamos herramientas y esas nuevas herramientas están en la nueva Ley de migraciones”.

En ese sentido apuntó al futuro Mandatario y a algunos parlamentarios de oposición, señalando que “entorpecieron” dicha Ley. “Hay quienes incluso no quisieron que esa ley se promulgara, hubo 42 parlamentarios, fundamentalmente de oposición ligados al Frente Amplio, inclusive está dentro de ellos el presidente electo (Gabriel Boric), 3 futuros ministros y 3 futuros subsecretarios, que fueron al Tribunal Constitucional para que no existiese la reconducción y no siguiéramos adelante con la solicitud de Visa a las personas que venían a Chile”.

“Cuando yo digo que hay 42 parlamentarios, entre ellos algunos ministros y ministras designados que tenían una postura muy distinta con respecto a instrumentos y herramientas para que la policía de la frontera frenaran la migración desenfrenada y fueron al Tribunal Constitucional por ello, si hubo un cambio de postura o no, sería bueno saberlo”, agregó.

El ministro también puso hincapié en que, en el gobierno de Piñera, “siempre” han estado disponibles para conversar y que este tema ha sido prioridad, “prueba de ello es la Ley que se promulgó”. Sobre las críticas que han recibido por el manejo de la crisis migratoria, aseguró que “todos somos responsables, todos tenemos una cuota de responsabilidad (…) no podemos permitir la inconsecuencia o la amnesia política”.

En paralelo, anunció que viajará a la zona para reunirse con el delegado presidencial, Miguel Ángel Quezada. “Estaremos mañana en Iquique junto al delegado presidencial, firmando todas las resoluciones para poder seguir con expulsiones judiciales a personas que han tenido delitos por micro tráfico o tráfico de drogas, y también judicialmente a aquellas personas que hayan ingresado por pasos clandestinos y que hayan cometido algún delito”, afirmó.

El Presidente electo -el miércoles de la semana pasada- calificó de “inaceptable” la agresión que sufrió el carabinero y afirmó que “el tema de la seguridad es prioritario”. “Tenemos que dotar de mayor eficacia a las policías en las denuncias, fortalecer los aspectos culturales de vida comunitaria para quitarle las calles a la delincuencia y al narco también”, dijo.

Además, en su encuentro con el Parlamento Andino mencionó la crisis migratoria. “Hoy día estamos enfrentando desafíos los cuales si no nos salvamos juntos nos vamos hundir por separado. El caso de la pandemia, la crisis climática y la crisis migratoria, que en particular afectan a parte importante de los países que están aquí presentes, creo que son temas que tenemos que resolver en conjunto”.

/psg