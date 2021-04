Perder peso no es lo más fácil del mundo. Requiere mucha constancia y fuerza de voluntad, pero cuando lo consigues merece la pena, es como escalar al fin esa montaña que te propusiste hace tiempo que algún día coronarías. Pero antes, para ello, es vital que te conciencies de que no hay una fórmula mágica ni lo conseguirás en dos días. Si aun así quieres intentarlo, sigue leyendo.

Al principio es probable que te sientas un poco perdido. ¿Cuántas veces a la semana tengo que hacer ejercicio para que sea verdaderamente efectivo? ¿Qué comidas están terminantemente prohibidas? La revista ‘Pop Sugar’ ha establecido las pautas exactas que debes seguir para que tus esfuerzos no caigan en saco roto y todo el esfuerzo sirva para algo. Vamos por pasos.

La frecuencia

Lo cierto es que no hay un número de horas mágicas. Depende del cuerpo de cada persona, pero las recomendaciones actuales son las siguientes: un adulto sano debe hacer a la semana al menos 150 minutos de ejercicio de intensidad moderada (andar rápido o montar en bicicleta, como poco), y lo ideal es hacerlo 30 minutos, cinco días a la semana. Por supuesto, no hace falta que lo cumplas a rajatabla, pueden ser quizá tres días, aunque también es recomendable que combines fuerza y cardio para convertir la grasa en músculo.

¿Por qué es tan importante desarrollar músculo? Porque, una vez que comiences, tu metabolismo se acelerará y será mucho más fácil perder peso. “La mejor opción es hacerlo de manera consistente” explica Heather Milton, fisióloga especialista en ejercicio, “y también agregar entrenamientos de resistencia al menos dos veces por semana”.

Lo que debes comer

Es el talón de Aquiles de muchas personas que están intentando perder peso. Creen que con hacer ejercicio está todo resuelto, pero lo cierto es que podríamos decir que la alimentación es algo así como responsable en el 70% de la pérdida de peso, mientras que el ejercicio tan solo lo es en el 30%. Hay que encontrar el equilibrio. Lo ideal es consultar a un dietista si realmente estás planeando una gran bajada de kilos, pero hay algo fácil con lo que puedes empezar: hay que comer menos alimentos procesados y más integrales.

En términos generales, lo ideal es perder medio kilo por semana, aunque librarse de la grasa abdominal cuesta un poco más

Heather también explica que se deben equilibrar los nutrientes que se consumen (proteínas, grasas no saturadas y carbohidratos completos, así como vitaminas y minerales). “Para perder grasa, el 50% de la ingesta calórica diaria debe provenir de los carbohidratos, el 25 de las proteínas y el resto de las grasas”.

¿Cuánto tardaré?

Como recalcamos anteriormente, es difícil de predecir, pues el cuerpo de cada persona es diferente y no solamente influye el deporte o la alimentación, sino los niveles de estrés, los patrones de sueño, la genética o los medicamentos (en caso de que los tomes). El ejercicio y la dieta que sigues también tienen mucho que decir.

No obstante, en términos generales, según la dietista, lo ideal es perder medio kilo por semana, aunque eso no significa que te libres de la grasa abdominal de esta manera. Eso no sucederá de la noche a la mañana, pero tomar decisiones nutricionales saludables e implementar una rutina de ejercicios con entrenamiento de fuerza y cardio es lo que, sin duda, te ayudará a comenzar con ello.

