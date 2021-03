El comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, expuso ante la comisión de Defensa de la Cámara donde fue citado para explicar el comunicado que emitió la institución por el estado en que estaba la estatua del general Baquedano -ya retirada- y por las declaraciones hechas por el ahora ex delegado presidencial en La Araucanía, Cristián Barra.

De forma telemática y acompañado al ministro de Defensa, Baldo Prokurica, el general lamentó que el último comunicado público emitido el 6 e marzo sobre la estatua dañada en las distintas manifestaciones haya causado polémica por su lenguaje, y no se haya centrado la discusión en condenar la violencia suscitada en torno a la estatua.

“Los cobardes desadaptados que cometieron este acto indignante y repudiable para todos nuestros compatriotas son antichilenos, porque desconocen la historia y en su ignorancia, son incapaces de descubrir el extraordinario aporte que el general Baquedano junto a miles de soldados chilenos le entregaron al país, al integrar extensos y valiosos territorios del norte, que hoy nos enorgullecen y son muy importantes para Chile”, decía el comunicado en cuestión.

Sobre eso y tras dar una serie de antecedentes históricos, el comandante en jefe enfatizó que antes de emitir el comunicado, le hizo saber su postura al Ejecutivo y buscaban que se estableciera “mayor seguridad o en su defecto el restiro” de la estatua.

“Los comunicados -del 16 de octubre de 2020 y del 6 de marzo de 2021- se gestan exclusivamente por la acción vandálica directa de delincuentes que con conductas cobardes pretendieron destruir no solo los monumentos sino que desconocer con dicho actuar la enorme contribución de este militar a los actuales límites de nuestro país”, dijo ante los diputados.

Asegurando que “expresan el dolor institucional por esta situación y hacen un llamado para que todos los sectores de la sociedad condenen la violencia hacia esa obra que además son monumentos nacionales”.

Martínez enfatizó que “en caso alguno, dichos comunicados se refieren a aspectos de la política contingente, ni expresan adhesión o repudio a las demandas efectuadas por la población ni acuerdo o desacuerdo u posiciones políticas, se refiere única y exclusivamente a condenar los actos de vandalismo efectuados por delincuentes que confundidos en la muchedumbre y encapuchados efectúan los destrozos”.

Y dijo querer expresar “el pesar institucional porque la discusión en relación a este último comunicado se haya centrado principalmente en el lenguaje utilizado que solo demostraba el dolor ante la situación vivida, pero en contrapartida se haya callado por meses la condena a los continuos actos de violencia hacia la figura de Baquedano y lo restos de un soldado, ciudadano como los que estamos hoy en esta comisión u otro de cualquier parte del país que acudió al llamado de la patria y murió anónimamente y que gracias a la ubicación de dicho monumento, permite que chile a través de su Ejército le rinda honores todos los años en recuerdo de sus compañeros que no volvieron a suelo patrio”.

Cristián Barra

En la segunda parte de la declaración que leyó frente a los diputados, el mandamás del Ejército se refirió a los dichos del ex delegado, quien luego fue sacado de la macrozonasur por el Gobierno a propósito de estas declaraciones.

Según Barra, las Fuerzas Armadas “siempre son reticentes. Me toca reunirme con ellos como jefes de la defensa en las distintas regiones y particularmente encuentro insólito que lleguen a las reuniones con abogados, para poder decir por qué no pueden hacer las cosas que uno quisiera”. Y agregó les “falta voluntad” y “no les pedimos que ellos hagan primera línea, eso lo hacen los Carabineros, pero ¡por Dios! que me gustaría que proporcionara más capacitación a Carabineros”.

Martínez se limitó a hablar sobre el rol de los asesores jurídicos, señalando que su participación se fundamenta “en el Convenio de Ginebra de 1949 y otros protocolos adicionales en 1975”.

Y señaló que ellos están en “cada cada despliegue institucional”, como misiones de paz o su rol en las distintas elecciones.

“Con ello quiero representar que la participación de estos profesionales es algo absolutamente normal en los procesos y despliegues institucionales para la preparación y planificación de alguna actividad que implique la participación de fuerzas militares”, sostuvo.

