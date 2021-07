La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, cuestionó el anuncio de acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa, afirmando que el debate por el retorno a clases presenciales se ha centrado en aspectos políticos por sobre la consideración por el bienestar de los niños, niñas y adolescentes.

La abogada abordó el tema luego que diputados del PS, PC y FA informaran del estudio de un libelo en contra del titular del Mineduc, a que acusaron de perjudicar la salud de las comunidades escolares al impulsar el retorno a clases presenciales en medio de la pandemia de COVID-19.

En una entrevista a Emol TV, Muñoz expresó que “el tema ha estado en una pelea entre adultos, que no ponen en el centro a los niños, niñas y adolescentes sus derechos y sus necesidades, entonces estamos permanentemente en que el Ministerio de Educación dice que hay que volver, que el Colegio de Profesores dice que no hay que volver, y en esa dinámica estamos”.

“Acá el plantearse que ningún niño puede volver a clases es algo que no se condice con la realidad, porque hay lugares de nuestro país en los cuales en términos sanitarios existe la posibilidad de volver a clases y acá estoy hablando de los colegios públicos y subvencionados”, manifestó.

Muñoz explicó que con el avance de las comunas a transición (fase 2) la mayoría de los establecimientos que concretan su retorno voluntario son los particulares pagados, por lo que “la única brecha que se acrecienta dramáticamente es la de los niños que están en colegios públicos y particulares subvencionados donde no se producen las reaperturas”.

Sobre los fundamentos de la acusación constitucional, la defensora planteó que “el ministro Figueroa ha sido bastante claro: el retorno es voluntario, porque acá nadie podría obligar a un papá, a una mamá, a una abuelita, o quien sea quien tenga los cuidados de los niños, y que tenga una legítima preocupación acerca del control de la pandemia, a que mande a su hijo o a su nieto si es que cree que se va a contagiar”.

“Las consideraciones políticas me parecen que exceden con creces lo que los niños, niñas y adolescentes necesitan, y honestamente veo que cada vez que se hacen interpelaciones o acusaciones o cosas de esas naturaleza, primero las respuestas para quienes son los que deben recibir las políticas públicas no llegan porque por mucha interpelación que se haga acá si los colegios siguen sin abrir las brechas siguen acrecentándose y los niños siguen siendo los afectados”, afirmó.

Por la postura de algunos parlamentarios frente al debate, la ex fiscal señaló que “a mí me parece que es muy lamentable, y así lo creo y lo he creído siempre -y como institución lo hemos tratado de relevar- cuando se pone primero las consideraciones políticas y luego el interés superior de los niños”.

Tanto el Gobierno como los congresistas de Chile Vamos criticaron el anuncio de acusación constitucional, mientras que el ministro Figueroa apuntó al “desvío de tiempo y esfuerzo” en su labor.

