El ministro de la Segpres, Juan José Ossa, descartó este lunes que “esté en juego la gobernabilidad” tras una tensa semana marcada por el tercer retiro de fondos previsionales y sostuvo que “salvo en el Partido Comunista”, no han visto “ánimo de afectar las reglas más básicas de nuestra democracia”.

El futuro de la iniciativa de un tercer retiro de fondos de las AFP -que fue despachada el viernes por el Congreso, con apoyo de parlamentarios de Chile Vamos-, aún está en suspenso ya que podría tener que sortear al Tribunal Constitucional, luego de que el Ejecutivo presentara un requerimiento. Esta acción derivó en cuestionamientos tanto de la oposición como del oficialismo, e incluso algunos advirtieron la posibilidad de que gatillara un nuevo “estallido social”.

Y anoche, el Presidente Sebastián Piñera anunció un proyecto propio de retiro del 10%, que fija un monto máximo de retiro de 150 UF, equivalentes a $4,4 millones aproximadamente, con un mínimo de 35 UF que son cerca de $1 millón. Asimismo, a diferencia de la moción de centroizquierda, incluye un impuesto solo para los cotizantes que pertenecen al 10% de más altos ingresos.

El anuncio lo realizó el Mandatario acompañado por los ministros del comité político, los presidentes de los partidos de Chile Vamos y las cartas presidenciales del sector. Sin embargo, Evópoli se ausentó de la instancia.

En ese contexto, Ossa fue consultado en Radio Cooperativa si es que sin la unidad de Chile Vamos estaba en juego la gobernabilidad y la posibilidad de que terminara el actual periodo presidencial.

“Eso no pasa por el apoyo del oficialismo, pasa por el apoyo del oficialismo de la oposición y todas las personas que creen en la democracias. Naturalmente no está en juego la gobernabilidad”, respondió el ministro de la Segpres.

Asimismo, agregó que “hemos llamado a la oposición para efectos de que dejar de legislar de una determinada manera que no nos parece la más apropiada para el país, pero no creemos ni vemos (salvo en el PC) ningún ánimo de afectar las reglas más básicas de nuestra democracia, que consisten en que, si alguien gana la elección presidencial, ese mandato termina”.

Consultado también por si las manifestaciones sociales habían tenido un efecto en la decisión de presentar esta iniciativa patrocinada por el Ejecutivo, Ossa reconoció que las protestas “pesan y siempre son oídas por el gobierno.

“Ahora, cuando se habla de un nuevo estallido, sobre todo de parte de sectores políticos, nosotros vemos más bien una intencionalidad de que las cosas no resulten y no vayan por el cauce democrático que corresponde. Uno esperaría es que antes que eso condenen cualquier tipo de manifestación de violencia. Es decir, oímos a las personas pero no a las amenazas de violencia”, indicó.

