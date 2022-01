El ministro de la Segpres, Juan José Ossa, aseguró este martes que ejercerán “todas las herramientas legales” para evitar que un indulto a quienes cometieron graves delitos sea ley.

En entrevista con Tele 13 Radio, el titular de la Segpres comentó que “nosotros vamos a ejercer todas las herramientas legales para evitar que un indulto a personas que cometieron graves delitos no llegue a ser ley. Eso es algo que veremos en su momento, pero no vamos a dejar pasar impunidad para quienes han cometido delitos”.

A su juicio, “no se nos puede a nosotros criticar por no hacer algo en lo cual no creemos, lo hemos dicho en esta radio, en todos los medios de prensa y en todos los momentos, que nosotros no estamos de acuerdo con ese indulto que se está proponiendo, no estamos de acuerdo tampoco con esta Amnistía que ahora se está proponiendo, siempre fue una Amnistía camuflada”.

“No estamos de acuerdo, porque no nos parece que sea una buena medida indultar a quienes saquearon, a quienes quemaron iglesias (…) En ese sentido, el llamado es a que esta iniciativa se rechace y naturalmente que no vamos a apoyar un indulto a personas que cometieron delitos gravísimos”, sostuvo.

Con ello, pidió al senador Pedro Araya, que “no use ese pretexto para demorar una iniciativa que a muchos senadores de oposición les parece bueno”.

/psg