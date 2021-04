El periodista Víctor Gómez confirmó que se encuentra internado luego de dar positivo al Covid-19.

El comunicador y panelista de La Red Deportes dio cuenta de su delicado estado de salud a través de Twitter.

«Estoy en la batalla por la vida como millones en el mundo», reconoció.

Según detalló, debido al contagio permanece «internado y conectado a oxígeno muy medicado».

A raíz de esta situación, envió un mensaje a quienes lo siguen en la red social: «Cuídense, vacúnense y tomen en serio el Covid. Por ahora la salud es lo primero, después el periodismo».

Contagios en La Red

La semana pasada, La Red informó que dos de sus talentos dieron positivo por Covid-19.

«Nosotros no podemos entrar en ningún detalle porque esos son temas personales, de que las personas lo quieran decir (…); como canal no vamos a estar diciendo ‘Juanita Pérez tiene covid’. No, esas son decisiones que tienen que tomar cada persona», explicaron.