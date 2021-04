Un residente de Dezhou en la provincia china de Shandong se llevó una sorpresa al abrir un paquete de pescado que su hijo compró por Internet, pero en su lugar encontró un cocodrilo vivo, recoge Global Times.

Tras el susto, el hombre volvió a encerrar al animal la caja en la que llegó. Posteriormente, al no saber si el reptil de medio metro que estaba en su posesión representaba un peligro para el entorno o su familia, lo llevó a la policía local en busca de ayuda.

Fish purchased online by a resident in E China’s #Shandong Province recently turns out to be a highly aggressive but critically endangered Siamese crocodile. https://t.co/xc9fBurGEy

