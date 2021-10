El ex candidato presidencial de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, cuestionó la solicitud de un grupo de parlamentarios díscolos de la UDI, quienes respaldaron a José Antonio Kast (Partido Republicano), donde exigieron el apoyo de los partidarios de Sebastián Sichel (IND) en caso que el ex legislador pase al balotaje de diciembre.

De acuerdo al ex timonel de RN, es un “error de quienes están pidiendo este compromiso”, ya que “no da lo mismo si pasa Sebastián Sichel o José Antonio Kast”.

“En esa frase da la idea de que vote por cualquiera de los dos y en segunda vuelta estamos detrás del que pase, no es así, los programas de Gobierno son muy distintos, las propuestas que tiene cada uno para el país son muy distintas. Y Sebastián Sichel, a mi juicio, es el que tiene el mejor programa de gobierno por lejos”, agregó en conversación con radio Pauta.

Por el contrario, Mario Desbordes planteó que los presidentes y secretarios generales de los partidos oficialistas deben apoyar la candidatura de Sichel.

Eso sí, si tienen críticas que hacer, Desbordes dijo que “tienen su teléfono, de todo el equipo, pueden llamarlo y conversar con él, por lo tanto, tampoco es es bueno hacer estas exigencias por los medios de comunicación”.

Durante la entrevista, se le consultó al ex ministro de Defensa si votaría en el balotaje por José Antonio Kast.

Según dijo Desbordes, “no me voy a poner en ese escenario, el escenario para el que estoy trabajando y el que creo que vamos a llegar es Sebastián Sichel el que pasa a segunda vuelta, él es el candidato”.

“A mí no me da lo mismo si pasa Sichel o José Antonio Kast, no me da lo mismo, no son los mismos programas de gobierno y por tanto, estos pactos de gobernabilidad como si fuera exactamente lo mismo una candidatura u otra, no me parece, no estoy de acuerdo”, continuó Desbordes.

/psg