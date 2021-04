El vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro (DC), expresó este viernes su rechazo hacia la posibilidad de presentar una acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera por su decisión de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para detener el proyecto de tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones, asegurando que esa iniciativa no ayudará en nada a la crisis que vive el país.

En entrevista con T13 Radio, el parlamentario sostuvo que “la Cámara tiene esa facultad, las acusaciones constitucionales en contra de las autoridades son cuando no cumplen su deber o caen en alguna inhabilidad, pero no pueden ser acusaciones porque una autoridad hace uso de sus facultades”.

“Yo tengo la impresión de que ese es más bien un gesto político que no ayuda en nada. Pero bueno, ellos no la han presentado todavía, entiendo que la están estudiando y se verá en su momento”, añadió, en referencia al estudio que están realizando del tema las distintas bancadas y partidos de la oposición.

Consultado sobre la propuesta del senador Alejandro Guillier (IND) de declarar la inhabilidad de Piñera, Pizarro aseguró que “es otra de esas iniciativas que francamente son cosas que se dicen sabiendo que no tienen ningún asidero. ¿De qué lo van a acusar al Presidente? ¿Qué no está en condiciones de tomar decisiones?”.

“Si nosotros lo que reclamamos es que toma decisiones, pero que son malas, pero no por eso lo voy a declarar inhábil o porque hace o dice cosas que a mí no me gustan. Con ese mismo criterio nos podrían declarar a todos en el Senado y en la Cámara en la misma situación, si hay mucha gente en el país que piensa eso”, recalcó.

En es línea, indicó que “no digo que sea demagogia, lo que estoy diciendo es que son propuestas que se hacen al calor o en la impotencia, la desesperación de tratar de llamar la atención respecto de algo”.

“En el fondo, lo que quieren decir es que el Presidente está tomando malas decisiones, que reaccione, que actúe, que escuche a la gente, que es lo que le pedimos todos y él sigue tomando decisiones de acuerdo a lo que él cree y está dentro de sus facultades”, enfatizó.

“¿Lo puedo acusar por eso? ¿Lo puedo derrotar, derrocar como dicen algunos? Por ningún motivo, él fue elegido democráticamente y lo que hay que hacer es derrotarlo electoralmente y para eso la oposición tiene la obligación de construir una alternativa real de gobierno de aquí a noviembre y no seguir en esta dispersión que tenemos y que no le da garantías a nadie”, concluyó.

