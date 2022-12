La Cámara de Diputados aprobó en general por 89 votos a favor, 20 en contra y 13 abstenciones un proyecto de ley que aumenta las sanciones para los delitos cometidos contra funcionarios de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería, conocido como “Ley Naín 2.0”, bautizada a propósito del asesinato del cabo Eugenio Naín.

La moción contó con el apoyo de la mayoría de los sectores, salvo Apruebo Dignidad y un par de diputados del PS. Tras esta votación avanza a su tramitación en particular, en la Comisión de Seguridad.

Originalmente la “Ley Nain” buscaba establecer presidio perpetuo calificado para quien fuera culpable del homicidio de un carabinero, pero cambió tras un largo debate en la comisión.

Tras esas modificaciones, esta iniciativa establece que no se podrán sustituir las penas penas privativas o restrictivas de libertad por remisión condicional, reclusión parcial, libertad vigilada ni vigilada intensiva, expulsión y prestación de servicios en beneficios de la comunidad cuando se trate de delitos en los que se haya atentado contra “la integridad física de funcionarios, en razón de su cargo, de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile”.

Además, el proyecto consagra como un agravante que con ocasión de ciertos delitos se atente contra la integridad física de funcionarios, en razón de su cargo, de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones o Gendarmería de Chile.

Finalmente, hace una modificación para que los condenados por delitos relacionados a estos funcionarios y a determinados artículos del Código de Justicia Militar -416, 416 bis N°1 y 2°, y 416 ter- , de los artículos 17, 17 bis N°1 y 2°, y 17 ter de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile; y en los artículos 15A, 15B N°1 y 2°, y 15C de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, no puedan aplicar al beneficio de libertad condicional sino después de haber cumplido dos tercios de la pena.

El debate en la Sala

La discusión estuvo marcada por el rechazo de sectores de Apruebo Dignidad a la iniciativa, argumentando se trata de un “mal proyecto” y que no lograba el efecto que buscaba. Asimismo, la oposición pidió apoyarlo como un “gesto” a la familia del cabo Nain.

“No tiene efectos reales ni prácticos ni protege a los funcionarios en el ejercicio de sus funciones. Recordemos lo que pasó con la Ley Emilia: quedó sin aplicación práctica porque fue declarada inconstitucional vía recursos de inaplicabilidad. Por qué: porque el TC consideró que con este tipo de normas se establece una denegación genérica de las penas sustitutivas, que no mira a las circunstancias individuales del imputado, dándole la espalda al mérito de la prueba en el proceso. Este proyecto hace lo mismo”, dijo la diputada Maite Orsini (RD) en su intervención.

El jefe de bancada del PC, Boris Barrera, aseguró que “como bancada consideramos fundamental el papel de las policías en la paz social y valoramos la vida de todos los ciudadanos de este país. No obstante, en la elaboración de este proyecto se evidencia primero populismo penal y segundo, deficiencia de técnica jurídica que no podemos dejar pasar. Con buenas intenciones se alteran principios del orden jurídico muy importantes”.

Por ejemplo, Barrera destacó que lo que busca el proyecto es que “cualquier atentado contra la integridad física de Carabineros, como lesiones leves o menos graves, merezca sin discusión pena de cárcel. Es claro que la propuesta atenta contra el principio de proporcionalidad de las penas y la garantía de constitucional de igualdad ante la ley, pues trata estos casos de manera más grave que otros de mayor lesividad”.

Para el diputado Jorge Alessandri (UDI), el proyecto se trataba de “un gesto, una señal a la familia del cabo Nain, pero también un gesto al estado de derecho”.

“El Congreso todavía no tiene expertos como va a tener la próxima Convención, son opiniones políticas y desde estas bancadas, siempre que hay un proyecto para proteger a las policías, les encuentran 20 defectos: que son inconstitucionales, que ya están, que no solucionan el problema. Obviamente no lo soluciona, es una señal importante para nosotros para ir avanzando de a poco”, dijo Alessandri.

El diputado Stephan Schubert (P. Republicano) señaló que “esta es una medida concreta y real, que sí, endurece las penas y quita beneficios a quienes atenten contra la integridad física de nuestras policías, porque ya no bastan discursos y palabras bonitas y este proyecto es una medida concreta para este fin. O votamos a favor de proteger a nuestras policías o en caso contrario se está alineándose con los delincuentes”.

