Rechazo ha generado entre senadores de la oposición y el oficialismo, la alternativa de un “Congreso Plurinacional unicameral”, aprobada ayer en general por la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional. Idea que implica el terminar con un Congreso bicameral como se conoce hasta ahora.

De acuerdo a la propuesta aprobada, el nuevo órgano estaría integrado por “al menos” 205 diputados, de forma paritaria y con presencia de escaños reservados, eliminando así al Senado. La Cámara, en tanto, se renovará cada cuatro años y los diputados podrán optar solo a una reelección.

El presidente de la comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya, comentó que “yo en lo personal soy partidario que exista un Congreso bicameral, por distintas razones, principalmente, porque es necesario un proceso sobre todo en la implementación de leyes de reflexión donde se puede tener una mirada distinta a lo que ha ocurrido en otra Cámara. Podemos citar numerosos ejemplos de leyes que aprobaron en su minuto la Cámara o el Senado y que producto de la discusión parlamentaria en una segunda cámara han sido mejoradas y corregidas en aquellos aspectos técnicos que tuvieron algunos grados de deficiencia en la cámara de origen”.

A su juicio, lo que “tiene que existir es una mirada en conjunto del sistema políticos y de cómo se ejerce el poder en Chile, mi impresión es que si se mantiene el actual sistema presidencial con un sistema unicameral no tiene mucho sentido, aquí lo que tiene que ver es una reforma integral en lo que dice relación al sistema presidencial, parlamentario y el poder que tienen los gobiernos regiones y los municipios. Lo que la Convención debiera abordar es una mirada integral del sistema político no solamente concentrarse en si elimina o elimina una cámara”.

El senador Araya cree que el “problema no es que exista el Senado y la Cámara, el problema está dado en las atribuciones que tiene el Senado y en las atribuciones que tiene la Cámara, que están muy disminuidas en relación a lo que tiene el Presidente de la República”.

El senador José Miguel Insulza (PS) dijo ser “partidario de mantener un Congreso bicameral pero con atribuciones relativamente distintas, yo creo que debe haber una cámara efectivamente proporcional de los ciudadanos, la llamaría la Cámara de los ciudadanos y después debe haber una Cámara de las regiones, en que estén representadas todas las regiones de manera igualitaria. Yo creo que la Convención ha dicho eso recientemente, que quieren tener una entidad que represente las regiones y naturalmente tendrá que haber atribuciones distintas para cada cámara, pero también muchas cosas que se traten en común como las reformas constitucionales y el presupuesto nacional (…) de manera de hacer más eficiente el trabajo parlamentario”.

El legislador DC y vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro, apuntó que es necesario que existan “ciertos equilibrios entre los distintos poderes, nosotros tenemos un régimen presidencial con muchas facultades (…) pero dentro de lo que es el Congreso creo yo que es importante tener el funcionamiento de dos cámaras por la necesidad de tener equilibrios en lo que es la representación electoral de los ciudadanos por habitante y también de la realidad diversa que tiene el país, tanto geográfica, política, cultural o económica, eso más bien lo representa el Senado y además porque cumplen roles distintos”.

El senador falangista recordó además que la “experiencia que hay de los sistemas unicamerales además tiene que ir ligado a regímenes parlamentarios más bien, de las mayorías de las democracia europeas, en latinoamérica las experiencias que hay en países de solo una cámara no ha sido buena, no ha sido buena en Perú, en Ecuador, en Venezuela, en algunos países de Centro América. Es un tema a debatir, yo entiendo que es la opinión de una mayoría circunstancial en la comisión, espero que además los constituyentes entren en la lógica de una propuesta de Constitución y no de algunas materias que son más de materias legales, porque si quieren legislar lo mejor es que postulen al Congreso, pero es un debate que está sobre la mesa y del cual hay opiniones”.

“Basada en mi experiencia como senadora, considerando el buen funcionamiento de la institucionalidad y para realizar un análisis adecuado de las iniciativas, se debería mantener la lógica bicameral del Congreso Nacional. Es necesaria una cámara revisora para ejercer adecuadamente nuestra labor. Se pueden hacer reformas al funcionamiento, al mecanismo para la aprobación de leyes, pero un Congreso unicameral, sin un órgano revisor podría transformarse en una dificultad”, opinó la senadora Ximena Órdenes (IND-Bancada PPD).

La mirada de Chile Vamos

Desde el oficialismo, la senadora Carmen Gloria Aravena planteó que “hay quienes incomprensiblemente quieren refundar todo y terminar con la larga tradición republicana del país. Pasar de un Congreso bicameral a uno unicameral, como se aprobó en Comisión de la Convención apunta en esa dirección. Es de esperar que está aprobación en general no termine prosperando, ya que sería continuar debilitando nuestra institucionalidad, cuando en realidad debemos reforzarla”.

Asimismo, el senador Claudio Alvarado (UDI) consideró que “el sistema legislativo actual con dos cámaras, una de ellas una cámara revisora, permite trabajar con mucha más certeza respecto a la calidad de la legislación y en ese sentido podrá ser un poco más lento el proceso, pero al final se realiza un estudio mucho más profundo y prolijo de las normas”.

Con ello, Alvarado recordó que los diputados y senadores tienen “roles distintos”, pues la Cámara tiene dentro de sus fiscalizaciones la de “fiscalizar los actores del Gobierno y el Senado tiene la facultad de nombramientos de alta investidura que se hace con la participación del Ejecutivo, entonces se roles distintos, pero del punto de vista de la calidad del trabajo legislativo creo que es mucho más sano tener una cámara revisora siempre”.

“Por la dinámica que hemos estado viendo en los últimos tiempos de comportamiento en el Congreso, especialmente en la Cámara de Diputados, un sistema unicameral haría mucho más desordenado el proceso y quizás llevaría a cometer muchos más errores”, complementó.

En tanto, su par gremialista Juan Antonio Coloma fue un poco más allá y afirmó que la Convención está proponiendo debilitar al Poder Judicial y terminar con el Senado, o sea, también debilitar el Poder Legislativo, en el fondo los dos contrapesos importantes tratar de cambiarlos para tener una lógica de poder total. Eso que ha sido tan importante en Chile de tener contrapesos en el Poder, lo que la Convención está proponiendo es terminarlos, es hacer Chile de nuevo. Yo creo que es un grave error para las generaciones futuras, el poder tiene que estar equilibrado, contrapesado, no en una sola mano, no lo único que exista para adelante una especie de Convención constituyente permanente, yo no creo que así se construyan los países”.

El senador y timonel de RN, Francisco Chahuán, aseveró que “mantener el Congreso bicameral es fundamental, ya que la Cámara de Diputados es esencialmente política y la del Senado es revisora, pero además es donde se producen los grandes acuerdos nacionales. Además, el Senado tiene una duración en el ejercicio de los cargos de dos periodos presidenciales, lo que da una visión de más largo aliento y permite generar puntos de encuentro, sobre todo cuando tenemos Senados empatados como ocurre hoy”.

“De igual manera, estamos convencidos que un Congreso bicameral es parte de la tradición que ha tenido nuestro país, una cosa distinta y a la que estamos abiertos es a mejorar la tramitación de los proyectos de ley, para tener un Congreso cada vez más eficiente”, sostuvo, añadiendo que el Senado representa “a los territorios de nuestro país”.

