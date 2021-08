“Como seguimos sobre la cuenta, y antes de pasar a los acuerdos de comité, de acuerdo a lo que establece el reglamento del Senado, quiero partir agradeciendo a los colegas por la confianza que han depositado en mi persona hace ya 7 meses para presidir al Senado en representación de la oposición”, dijo Yasna Provoste al inicio de la sesión en Sala en la Cámara Alta.

El pasado sábado 21 de agosto, la senadora por Atacama se midió en una consulta ciudadana con la abanderada socialista, Paula Narváez, y el presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado; para definir al candidato o candidata única de Unidad Constituyente.

De acuerdo al sufragio emitido por poco más de 150 mil personas, fue Yasna Provoste la elegida como la carta presidencial de la centro izquierda. De allí que el día domingo, en entrevista con Mesa Central, anticipó que este martes dejaría a disposición su cargo como presidenta del Senado.

Una promesa que se concretó pasadas las 16 horas, cuando expresó su agradecimiento desde la testera. “Antes de iniciar esta sesión, tuve la oportunidad de hacerlo [dejar el cargo] frente a mis colegas de oposición, de manera de agradecer particularmente el apoyo que nos entregaron para presidir durante estos 7 meses, y agradecer también a quienes desde el oficialismo han contribuido a llevar adelante una tarea que es muy importante para el país”, dijo Provoste.

“He resuelto, tras el proceso de consulta ciudadana en el cual participé el sábado 21, y a la vista de los resultados, dejar la presidencia del Senado y poder comunicarlo formalmente el día de hoy en esta sesión a partir de la cuenta”, dijo quien actualmente está en carrera a la Moneda junto a Gabriel Boric, Sebastián Sichel, José Antonio Kast, Marco Enríquez Ominami, Franco Parisi, Gino Lorenzini, Diego Ancalao y Eduardo Artés.

“Creo que es fundamental que nuestro Senado siga realizando una tarea sin que esto esté mediatizado por los esfuerzos que llevo adelante desde ayer -que inscribí nuestra candidatura única de la centro izquierda-. De manera de poder dedicarnos también a cumplir a cabalidad mis tareas como senadora y también lo que me ha llevado a ser candidata presidencial”, dijo Provoste.

“Reitero mis agradecimientos a todos y todas quienes nos han facilitado el trabajo este tiempo, particularmente a mis colegas de oposición por la confianza y el apoyo durante este tiempo, y manifestar también nuestra disposición para quien desde mañana asuma esta responsabilidad desde esta testera”, concluyó la senadora.

Horas más tarde, ante la prensa, la senadora Provoste expresó que si bien su candidatura “Desde el punto de vista legal no es incompatible, desde el punto de vista personal me parece que no corresponde que tenga que dividir el tiempo en campaña y presidencia del Senado”.

Consultada por los pasos a seguir para definir a su sucesora en el liderazgo de la Cámara Alta, Provoste explicó que la bancada DC se reunirá para decidir quién ocupará tal cargo, lo que será comunicado al resto de las bancadas de oposición.

Además precisó que, en una reunión privada que sostuvieron las bancadas de oposición, manifestaron que van a apoyar la decisión que tome la DC “sin vetos ni exigencias”.

