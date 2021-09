Es difícil abstenerse de criticar con severidad a los diputados oficialistas que están dispuestos a apoyar junto a la izquierda el cuarto retiro del 10%. Me pregunto si pecan de ignorantes, de egocentrismo o de indolencia por el futuro del país, cuando están dispuestos a desconocer todas las advertencias contrarias a sus posturas.

¿Es que todavía no se enteran que la izquierda promueve los retiros para terminar con las AFP? ¿Es que no escucharon al Diputado Ilabaca, o a la Diputada Jiles? ¿No leyeron las declaraciones del Presidente del BC Mario Marcel? ¡O también creen, como el PC, que la advertencia acerca del riesgo inflacionario es una maniobra política contra este retiro!

¿No están informados que el Bank of America recomendó excluir a Chile de su estrategia de inversión latinoamericana? ¿Y que eliminó la última acción chilena que quedaba en su cartera para la región, “debido al riesgo estructural del país”? ¿Cuál riesgo estructural? El cuarto retiro, las elecciones y la nueva Constitución.

Pero parece que nuestros Diputados viven en el mundo mágico de Disney, o tal vez creen que, al igual que a los israelitas en su travesía de 40 años por el desierto, nos caerá el maná del cielo si logran ayudar a la destrucción de las AFP.

Me pregunto si no visualizan, si no se informan, si no entienden, o finalmente, si saben pero no les importa todo el daño, incertidumbre y riesgo que implica este cuarto retiro y, peor aún, el fin de las AFP. ¿Es que son indolentes ante los efectos en las finanzas públicas, el mercado de capitales, el crecimiento y la inversión, pilares fundamentales para crear empleo, mejores sueldos y bienestar para toda la población?

Ignoran, al parecer, que en Chile vivimos años con hiperinflación, que los precios subían casi diariamente, por lo que les recomendaría, al menos, que busquen en Google, por poner un ejemplo, cuál era la inflación en Chile en el gobierno de la UP. Se sorprenderían en aprender que llegó, según cálculos contemporáneos, al 606% anual. Capaz que digan entonces que 6% no es nada.

Así como se hicieron cursos de ética a ciertos empresarios, recomendaría hacerle a los diputados un curso rápido de economía doméstica, para que aprendan cómo sufren las familias cuando los precios van cambiando al alza mensualmente por efectos de este nocivo impuesto llamado inflación. Quizá atinarían a cambiar de opinión.

Soy de los que piensa que la obligación de los verdaderos líderes es hablar siempre con la verdad y comunicar, cuando sea necesario, los riesgos y peligros de ciertas decisiones, aunque éstas estén en contra de la mayoría. Es ejercer un liderazgo basado en la honestidad en sus acciones y dichos, ejerciendo la crítica cuando corresponda.

En este caso, quienes están por el apruebo están ejerciendo un falso liderazgo al no informarle honestamente a la población que insinúan proteger, de cuán desprotegidos quedarían y el por qué, si aprobaran el cuarto retiro y, peor aún, si terminan siendo cómplices del fin de las AFP.

Creo que el negativo impacto causado por la deshonestidad del gran impostor Rodrigo Rojas Vade, debiera hacer reaccionar a quienes aún hablan de que no ha sido suficiente la ayuda y por eso aprobarán el cuarto retiro, cuando saben perfectamente que para paliar los problemas económicos causados por la pandemia, se han inyectado recursos a la economía por US$ 70.000MM; 10 veces lo que han sido las reales pérdidas de ingresos de las personas.

Basta ya de deshonestidad. Llegó la hora de sincerar posiciones, de hablar con la verdad y que la gente sepa quién es quien, de manera que puedan votar bien informados el 21 de noviembre.

/Escrito por Jaime Yankelevich, Consultor de Empresas, para El Líbero

/gap