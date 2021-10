Una dura crítica realizó esta jornada la alcaldesa de Providencia y militante UDI, Evelyn Matthei, a los timoneles de Chile Podemos Más al acusar una falta de apoyo a la candidatura de Sebastián Sichel.

Esto luego de que ayer el exministro de Desarrollo Social realizara un punto de prensa donde pidió a los partidos del bloque dar “libertad de acción” a sus militantes e incluso llamó a las colectividades a que “se sientan en la libertad de acción de tomar la decisión que ellos quieran respecto a sus apoyos partidarios”.

Esto a raíz de los distintos descuelgues que durante los últimos días han existido por parte de parlamentarios y figuras del sector -especialmente de la UDI- hacia la candidatura del líder del Partido Republicano, José Antonio Kast.

“Hubo primarias en nuestro sector y en esas primarias participaron tres partidos y cuatro candidatos. Lo que se supone, es que, en un proceso de primarias, todos los demás apoyan a los que resulte ganador”, comenzó diciendo Matthei.

La alcaldesa afirmó, además, que “la verdad es que yo no he visto a los dirigentes, ni a los partidos apoyando activamente al candidato que ganó la primaria, y tampoco he visto a los otros tres candidatos (Joaquín Lavín, Mario Desbordes e Ignacio Briones) apoyando activamente”.

Matthei fue una de las precandidatas presidenciales del entonces Vamos Por Chile, hasta que bajó su postulación dejando como carta de la UDI, a Joaquín Lavín, tras una serie de diferencias con la directiva gremialista.

“No sé por otra parte si el candidato que ganó la primaria los convocó, no lo sé, porque no estoy en eso. Solamente siento que lo que buscan los chilenos, la población, es que en general todos piensen en el futuro de Chile y eso a veces se echa de menos”, concluyó la jefa comunal.

/psg