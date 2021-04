El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, mostró sus reparos a la idea de “refundar” la institución, señalando que se está trabajando para una reforma que permita avanzar en los cambios necesarios.

En una entrevista a La Tercera, el jefe policial abordó el tema luego que incluso personeros del Ejecutivo, como la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, mencionara que era necesaria una “refundación” para abordar los diversos conflictos generados por los casos de corrupción y las causas por Derechos Humanos en el estallido social.

“Yo no sé si alguien puede pensar lo que significaría refundar una institución de 94 años, no sé cuánto se demoran en crear una policía, y no sé si existirían voluntarios para ingresar a una institución sin historia”, expresó.

Yáñez afirmó que el tema de la refundación de Carabineros no le molesta, “sino que uno se sorprende con situaciones que están totalmente fuera de lo que se está trabajando”.

“No se trata de pasar la goma y hacer desaparecer a una institución de 94 años. Tenemos muchas cosas que corregir, pero también muchas por las cuales somos reconocidos internacionalmente”, expresó.

El general director afirmó que a pesar de lo que muestran las encuestas, la policía uniformada sigue siendo valorada por la ciudadanía, ya que piden su presencia para combatir la delincuencia.

/psg