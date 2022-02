Aunque la Democracia Cristiana no figuró en ninguno de los ministerios del gobierno que iniciará Gabriel Boric el próximo 11 de marzo, y eso tomando en cuenta que el presidente electo amplió su base de apoyo político en el diseño de su gabinete, para el diputado y experto electoral Pepe Auth es claro que sí habrá fichas de esa tienda política en el ejercicio del próximo mandato.

“Después de la elección interna va a haber una incorporación de la DC al gobierno, no me cabe ninguna duda”, dijo el parlamentario en su más reciente participación en el Podcast Electoral de El Líbero.

“Creo que era imposible para Gabriel Boric meterlos al gobierno en medio de una elección interna. Si hubiera ocurrido previamente y hubiera estado resuelta la línea política del partido, entonces Boric los habría invitado a participar”, aseveró Auth.

El diputado alude al proceso de elección interna que se lleva a cabo actualmente en la DC, que tuvo una primera vuelta el pasado 23 de enero y que, ante la estrechez del resultado, irá a balotaje en marzo.

Sin embargo, para Auth, el nombramiento de Macarenos Lobos en la Secretaría General de la Presidencia, como segunda de Giorgio Jackson, representa una especie de acercamiento con la DC, esto a pesar de que ella es independiente.

“Ella trabajó mucho tiempo con la DC. Era contada como ficha de la DC en la Subsecretaría de Hacienda y antes de eso en la reforma tributaria trabajando con Andrés Zaldívar (senador DC). En fin, una figura muy respetada dentro de la Democracia Cristiana, pero no podía invitar ni a ministros ni a subsecretarios en la medida en que no estuviera resuelta la elección interna”, insistió en cuanto a la presencia de figuras de ese partido en el próximo gobierno.

Lo de la exclusión de la DC, al menos en la subsecretarías, ya fue ratificado por el presidente electo. “Nosotros venimos de proyectos políticos distintos. Creo que la Democracia Cristiana ha definido una posición de oposición colaborativa, tendrán que ratificarlo en su discusión interna durante las próximas semanas, pero me parece que hay que darle coherencia al gobierno”, dijo Boric en Tolerancia Cero de Chilevisión, el mismo 23 de enero.

En todo caso, la lista completa de los subsecretarios debería ser informada al país hoy, según anticipó Camila Vallejo, próxima ministra de la Secretaría General de Gobierno, el viernes pasado tras la primera reunión de trabajo de Boric y sus ministros en la Casona Cañaveral.

Las internas serán dos días después de que Boric llegue a La Moneda

El pasado domingo 23 de enero la DC realizó elecciones internas para elegir a su nueva directiva. La segunda vuelta, entre las dos listas que obtuvieron más votos, se llevará a cabo el próximo 13 de marzo, justo dos días después de que Boric asuma la Presidencia.

La que sumó más apoyos fue la Lista 2, liderada por la diputada Joanna Pérez, que alcanzó 4.321 votos (42,59%). Felipe Delpín, actual alcalde La Granja, encabeza la Lista 1, que obtuvo 4.229 votos (41,69%). Será alguno de ellos dos, quienes actualmente forman parte de la Mesa Directiva del Partido de la Democracia Cristiana, quien remplazará a Carmen Frei.

Será a partir de ese momento, según Auth, que el mandatario que se estará estrenando en La Moneda empezará a incorporar a figuras de la Democracia Cristiana.

Es crucial esperar ese momento, pues el partido se divide entre la que ha sido descrita como un ala más conservadora, representada por Pérez que tiene como jefa de campaña a la senadora Ximena Rincón, y un sector que ideológicamente es más cercano a Boric, representado por el alcalde de La Granja a quien lo acompaña en su lista la senadora Yasna Provoste.

“Nosotros como Lista 1, Nueva Democracia Cristiana, lo que hemos dicho es que nos paramos en la vereda de la colaboración y sin ambigüedades; aquí no estamos ni para mirar hacia la derecha. La DC se ubica en la centroizquierda apoyando al gobierno del Presiente Boric, con toda claridad”, dijo Delpín tras conocerse los resultados de la primera vuelta.

Con respecto a este tema, esto es lo que ha dicho Pérez: “El voto político fue muy claro y se dio ese apoyo sin condiciones, pero, además, se dijo que no íbamos a ser parte del gobierno y, por lo tanto, yo soy respetuosa también de la democracia interna”.

El papel “desequilibrante” que puede jugar la DC en el Congreso

Para Auth, no es irrelevante el poder que pueda ejercer la Democracia Cristiana, tanto en la Cámara Baja como en el Senado. Aunque tiene 8 diputados y 5 senadores, podría generar alianzas que, dependiendo de cómo sean hechas, inclinarían la balanza.

“El tema de cuál va a ser la disposición de la DC no está resuelto y tampoco está resuelto dentro de la bancada. Hay elementos que siguen del período legislativo anterior y otros diputados que ingresan. Creo que van a ser nueve -en la Cámara de Diputados- porque quien fuera Intendente de la Región de La Araucanía, Andrés Jouannet, y que fue elegido como independiente en las filas del Partido Radical, lo más probable es que se siente con la bancada de su antiguo partido”, señaló el diputado.

Auth ahondó sobre el papel desestabilizador que puede jugar la DC: “Claramente se va a sentar allí y no en la bancada del ‘socialismo democrático’, por lo tanto tiene 9 diputados. Si quisieran hacer trabajo conjunto con los seis del Partido de la Gente más Francisco Pulgar del partido del ‘Doctor File’ (como es conocido Cristián Contreras Radovic, fundador del partido Centro Unido), que entró a la bancada del Partido de la Gente, harían 16 diputados”.

“Si deciden hacer un centro amortiguador, desequilibrante, pasarían a ser una fuerza política decisiva, tanto para la administración interna de la corporación, como para la aprobación de proyectos de ley y esa es una hipótesis posible”, advirtió Auth.

El diputado enfatizó que por sí sola la DC no es una mayoría, por lo que es necesario, si quieren tener influencia, que actúen “en conjunto con los que dan mayoría en una u otra dirección y, por lo tanto, eso les da un poder negociador considerable. No sé si ellos lo están pensando (…) Ellos están en el proceso de definición de su posicionamiento político, pero claramente tienen vocación de centro”, dijo Auth.

En efecto, ninguno de los partidos que integran Apruebo Dignidad, solos, suman 16 diputados. El que más logró fue el PC, con 12 parlamentarios. De hecho, Convergencia Social, el partido de Boric, ocupará 9 escaños.

Por el momento están “tomando palco”

Lo cierto es que los ánimos de la coalición de gobierno con una de las principales fichas de la DC, la presidenta del senado Ximena Rincón, quedaron enrarecidos cuando, en una discusión de la Cámara Alta por la licitación del litio, a la senadora se le quedó el micrófono abierto y sus palabras generaron polémica. “Cómo va a sufrir el próximo gobierno (risas) y yo voy a tomar palco”, dijo.

Rincón salió luego a aclarar: “Lo que yo dije, en el audio que se filtró, es que a mí no me va a tocar decidirlo. Yo voy a estar al frente, soy un voto más. Administrar este tema en la testera es complejo y obviamente difícil. He reiterado hoy día en la reunión con el presidente que va a tener todo nuestro apoyo porque nos parece que lo que viene hacia adelante es desafiante”.

La DC y su negativa de dar un “cheque en blanco”

Y es que las relaciones entre la DC y la coalición de Apruebo Dignidad no han sido fluidas, ni siquiera cuando su candidata quedó por fuera en la primera vuelta y tuvieron que elegir entre Boric y el republicano José Antonio Kast.

Entre los acercamientos que realizó el entonces candidato presidencial Gabriel Boric en el lapso entre la primera y la segunda vuelta, con el objetivo de sumar apoyos, estuvo la reunión con Carmen Frei, con quien también se ha visto ya instalado en La Moneda Chica.

Dos días después de la primera vuelta, en la que Boric pasó segundo, el abanderado de Apruebo Dignidad publicó en su cuenta en Twitter una imagen con Frei, junto con un mensaje en el que le agradecía su apoyo.

Para ganar en segunda vuelta necesitamos acuerdos amplios. Muchas gracias Carmen por querer impulsar nuestra candidatura en el mundo Demócrata Cristiano. pic.twitter.com/5YQMcJn8lD — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) November 23, 2021

Mientras otros partidos salieron a apoyar de inmediato a Boric de cara al balotaje, la DC se manejó de manera diferente. El propio 19 de noviembre, cuando las mesas escrutadas hasta ese momento hacían irreversible el resultado -y con Provoste en quinto lugar-, Frei se pronunció frente a los medios de comunicación para anunciar que analizarían su decisión.

“Hemos tomado la decisión de convocar a una Junta Nacional Extraordinaria para tomar una decisión respecto a la segunda vuelta, será una decisión que adoptaremos como partido (…) No estamos por apoyar a sectores de derecha, pero tampoco daremos un cheque en blanco”, dijo.

La Junta Nacional del partido, finalmente, decidió apoyar a Boric el 28 de noviembre. “El PDC no se propone ingresar al futuro gobierno ni condiciona su apoyo”, plantearon en el comunicado que emitieron entonces. Más tarde, el 6 de enero, cuando Frei nuevamente se reunió con Boric afirmó: “No hemos venido con lista de cargos ni con condiciones, en lo que sea positivo nos vamos a encontrar”. Y agregó: “No vamos a hacer como, han dicho algunos, oposición. Nosotros vamos a colaborar en todo aquello que nos une”, junto con poner a disposición a “alcaldes, alcaldesas, parlamentarios, gobernadores, cores y militantes”.

Por Diana Lozano Perafán para El Líbero

/psg