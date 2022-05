Un nuevo flanco se le abrió este viernes a la ministra del Interior, Izkia Siches, luego de que la secretaria de Estado abordara los últimos hechos de violencia en la Macrozona Sur que terminaron con un trabajador fallecido el pasado martes.

Durante esta mañana, la secretaria de Estado aseguró que “creemos que el evento que vivimos esta semana es de la máxima gravedad. No habíamos visto un atentado directo hacia civiles como lamentablemente vimos en esta semana”.

Palabras que le generaron una serie de críticas por parte de los partidos de Chile Vamos y Republicanos. El timonel UDI, Javier Macaya ocupó sus redes sociales para referirse a dicha declaración: “¿En qué país vive lamMinistra Izkia Siches? ¿Olvida al matrimonio Luchsinger-Mackay, a Juan Barrios o a Moisés Orellana? Han sido incontables los atentados directos a escuelas, camioneros y a civiles en los últimos años en la macrozona sur”, escribió para criticar los dichos de la jefa de gabinete.

Las palabras de la secretaria de Estado se dieron en una actividad previa a liderar el gabinete interministerial que se está desarrollando desde las 8.30 hasta las 12.30 en el Palacio de La Moneda.

Pero Macaya no fue el único en cuestionar a Siches, desde Republicanos también criticaron con dureza a la titular de Interior.

“La ministra del interior Izkia Siches desconoce de manera impúdica a las víctimas de Arauco y la Araucania. Desde hace años que los civiles, carabineros y militares son atacados impunemente. Hasta cuando se burla de ellos. Ministra, renuncie, hágalo por Chile”, dijo el diputado de dicha tienda, Benjamín Moreno.

Su compañero de bancada Cristián Araya, en tanto, sostuvo: “Ministra, puede que usted no los conozca pero en Arauco y La Araucanía decenas de chilenos han sido asesinados por terroristas. Le entregué personalmente el listado, claramente usted no lo leyó”.

Mientras que el diputado y jefe de bancada UDI, Jorge Alessandri, pidió la salida de Siches de Interior: “Presidente, lamentablemente no existe la causal en la acusación constitucional para sacar a alguien de ministro por incompetente, por falta de preparación, por no tener la información, pero usted sí tiene la capacidad. Usted sí puede cambiarla para un ministerio para el que esté mejor preparado”.

El timonel de RN, senador Francisco Chahuán, sostuvo que ”con toda franqueza Ministra Siches: o le falta sentido de realidad o no conoce la profundidad de lo que está ocurriendo en la región de La Araucanía y el Bíobio o hay mucho sesgo ideológico. Los ataques directos a civiles son permanentes y cotidianos (…) es muy importante que se restablezca el estado de excepción constitucional con todas la facultades”.

El senador UDI, Iván Moreira también solicitó que Siches dejara su puesto e incluso propuso un nombre de reemplazo: “Cada día que pasa con Siches siempre puede ser peor. Antes de la cuenta presidencial, Gabriel Boric debe hacer ajuste al gabinete, el reemplazo para Interior es Carlos Montes de lo contrario continuarán las torpezas de la ministra. Hoy este gobierno pasará a la historia como el peor de todos”.

Críticas oficialistas

También hubo cuestionamientos a la jefa de gabinete desde el propio oficialismo. El expresidente y exabanderado del Partido Radical (PR), Carlos Maldonado, pidió al Presidente Gabriel Boric la salida de la ministra del Interior. “Por favor Presidente, no prolongue esta agonía. No es bueno para Chile, ni para su gobierno, ni para una persona que, más allá de sus características y capacidades, claramente no está en el lugar correcto. No confundir convicción con obstinación. El país está primero”, señaló por medio de su cuenta de Twitter.

Por su parte, el senador del Partido Socialista (PS), Fidel Espinoza sostuvo: “quemaron vivos a un matrimonio de adultos mayores (Luchsinger-Mackay); a diario somos testigos de ataques a civiles. En la macrozona sur hay multicrimen; robos, narcotráfico, secuestros y ataque a civiles. ¿Que quiere decir con esto? (la ministra)”.

