El coordinador nacional de seguridad en la Macrozona Sur, Pablo Urquízar, se refirió a los últimos hechos de violencia ocurridos en las últimas semanas en la zona.

En conversación con Radio Duna, Urquízar señaló, en relación al ataque armado que sufrió un carabinero de civil junto a su familia, que “no se puede descartar bajo ningún efecto” que haya sido un ataque selectivo.

“Él mismo señalaba, quién puede dispararle sin ninguna otra motivación, porque no los asaltaron, no les robaron, sin ninguna otra motivación que disparar a matar a una familia”, acotó.

Urquízar además se refirió al anuncio del equipo del Presidente electo, Gabriel Boric, de no prorrogar el Estado de Excepción en la Macrozona Sur y de priorizar un proceso de diálogo.

Al respecto, sostuvo que “nosotros lo que hemos conocido del gobierno del Presidente electo es básicamente una alternativa que me parece que es no comprender lo que esta pasando en la Macrozona Sur”.

“Se señala que es la alternativa de diálogo, pero no es un problema de diálogo cuando estamos hablando de cuatro asesinatos en una semana, no es un problema de diálogo cuando estamos hablando de asesinatos no solo a personas no mapuches, sino también a personas mapuches”, añadió.

Del mismo modo, recalcó que “aquí hay una cosa muy importante: basta de criminalizar al pueblo mapuche, de entender o comprender de que es en razón de que no son satisfechas las legítimas demandas desde la perspectiva económica, social y cultural se produce esto”.

“Eso no es así, el pueblo mapuche es un pueblo honesto, trabajador, pacífico que quiere lo mejor desde la perspectiva de su gente, pero otra cosa es el terrorismo, narcotráfico y crimen organizado, y con eso no se dialoga”, sentenció.

/psg